CNET hat 33 aktuelle Smartphones auf ihre Ladegeschwindigkeit geprüft. Mit dabei waren Modelle von Apple, Samsung, Google, Motorola und weiteren Herstellern. Dabei konnte Apple vor allem beim kabellosen Laden punkten.

Diese Smartphones laden am schnellsten

Für den Test wurden alle Geräte auf maximal zehn Prozent Restladung gebracht und dann für 30 Minuten geladen. Diese Methode soll die typische Alltagssituation abbilden, in der man das Smartphone kurz an die Steckdose hängt, bevor man wieder loszieht.

Beim kabelgebundenen Laden landete das iPhone 17 Pro auf Platz 2. Den ersten Platz holte sich Samsungs Galaxy S26 Ultra mit 76 Prozent in der halben Stunde. Direkt dahinter folgen das iPhone 17 Pro und das Moto G Stylus (2025) mit jeweils 74 Prozent, dann das OnePlus 15 mit 72 Prozent. Auf 69 Prozent kamen das iPhone 17, das iPhone 17 Pro Max und das Samsung Galaxy S25 FE.

Deutlicher fällt der Vorsprung beim kabellosen Laden aus. Vier der fünf schnellsten Geräte stammen hier von Apple. Das iPhone 17 Pro führt mit 55 Prozent in 30 Minuten, dahinter das iPhone 17 Pro Max mit 53 Prozent, das iPhone 17 mit 49 Prozent und das iPhone Air mit 47 Prozent. Erst auf Platz fünf taucht mit dem Galaxy S26 Ultra (39 Prozent) wieder ein Konkurrent auf.

CNET vermutet, dass MagSafe für den Vorsprung verantwortlich ist. Die magnetische Ausrichtung sorgt dafür, dass die Ladespule des iPhone und der Ladepuck exakt übereinanderliegen, was Energieverluste reduziert. Einen Vorteil behält Apple selbst dann, wenn andere Hersteller über Qi2.2 dieselbe technische Grundlage nutzen.

Wer die Werte selbst erreichen möchte, benötigt passendes Zubehör. Apple gibt für die kabelgebundene Variante ein Netzteil mit mindestens 40 Watt an, mit dem sich das iPhone 17 Pro in rund 20 Minuten zur Hälfte füllen lässt. Für das schnelle kabellose Laden über MagSafe oder Qi2.2 reicht laut Apple ein 30-Watt-Netzteil in Verbindung mit einem entsprechenden Ladepuck.

Die angewandte Methodik im Test hat allerdings einen Haken. Da CNET in Prozent misst und nicht in Wattstunden, profitieren Geräte mit kleinerem Akku automatisch. Bei gleicher Ladeleistung steigt der Prozentwert bei einem kleinen Akku schneller als bei einem großen. Das Ranking zeigt also weniger, welches Smartphone die höchste Leistung aufnimmt, sondern welches in 30 Minuten anteilig am meisten Ladung dazugewinnt. Bei vergleichbaren Smartphone-Größen liegen die Akkukapazitäten allerdings nicht weit auseinander, sodass sich ein Trend trotzdem ablesen lässt. Und der spricht klar für Apple.