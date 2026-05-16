Mit dem iPhone 18 will Apple seinen eigenen 5G-Chip auf das gesamte iPhone-Lineup ausweiten – und damit auch eine bisher kaum beachtete Datenschutzfunktion für alle Nutzer verfügbar machen.

„Genauen Standort einschränken“ – bisher nur für wenige

Mit iOS 26.3 hatte Apple die Einstellung „Genauen Standort einschränken“ eingeführt. Sie reduziert die Standortdaten, die Mobilfunknetze vom Gerät erhalten: Statt einer genauen Straßenadresse sehen Netzbetreiber nur noch den ungefähren Aufenthaltsort – etwa das Stadtviertel. Signalqualität und Notrufe sind davon ausdrücklich nicht betroffen; die Funktion schränkt ausschließlich die Standortinformationen ein, die an den Netzbetreiber übermittelt werden – unabhängig von den Standortdiensten für Apps.

Der Haken: Die Funktion steht bislang nur Geräten mit Apples eigenem C1- oder C1X-Modem zur Verfügung – also iPhone Air, iPhone 16e, iPhone 17e und dem iPad Pro mit M5. Alle Modelle mit Qualcomm-Modem, wie das iPhone 17 Pro, unterstützen die Einstellung nicht.

iPhone 18 bringt Apple-Modem für alle

Da das iPhone 18 Pro, das iPhone 18 Pro Max und das iPhone Ultra Gerüchten zufolge alle mit Apples eigenem Modem ausgestattet werden, dürfte die Datenschutzfunktion erstmals für die gesamte iPhone-Lineup zugänglich sein. Der neue C2 5G-Chip soll leistungsfähiger als der C1 und C1X sein und erstmals auch mmWave-5G unterstützen – ein Standard, den Qualcomm bisher exklusiv abgedeckt hatte.

Netzbetreiber müssen nachziehen

Damit die Funktion tatsächlich greift, müssen die jeweiligen Mobilfunkanbieter sie auf ihrer Seite unterstützen. Bislang ist die Unterstützung noch begrenzt: In den USA bietet lediglich Boost Mobile die Einschränkung an. In Deutschland ist die Telekom mit an Bord – eine vollständige Liste unterstützter Anbieter führt Apple auf seiner Support-Website. Mit einer breiteren Verfügbarkeit auf dem gesamten iPhone-Lineup könnte der Druck auf weitere Netzbetreiber steigen, die Funktion ebenfalls einzuführen.