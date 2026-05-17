Apple hat drei kurze Videos veröffentlicht, die zeigen, wie sich das Creator Studio für unterschiedliche kreative Arbeiten nutzen lässt. Die Beispiele decken Musikproduktion, Kochvideos und Lyrik ab.

Creator Studio in Aktion

Das Creator Studio bündelt seit dem Start Ende Januar mehrere kreative Apps von Apple in einem einzigen Abo. Enthalten sind Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor und MainStage. Dazu kommen Premium-Inhalte und KI-Funktionen für Pages, Keynote, Numbers und Freeform. Das Paket kostet 12,99 Euro im Monat oder 129 Euro im Jahr, Studierende und Lehrkräfte zahlen 2,99 Euro im Monat.

Zum Start richtete Apple zusätzlich den Instagram-Account @AppleCreatorStudio ein. Laut der Eigenbeschreibung will das Unternehmen „die besten kreativen Apps für den Mac und das iPad in einem Abo“ anbieten. Nach dem ersten Marketingschub blieb es um das Creator Studio jedoch ruhig, sowohl auf dem neuen Profil als auch auf anderen Kanälen.

Mit der neuen Kampagne ändert sich das. Auf YouTube hat Apple nun drei Shorts veröffentlicht, die das Creator Studio in der Praxis zeigen. Musikerin Ellie Dixon arbeitet darin in ihrem Schlafzimmer mit Logic Pro an ihrem Debütalbum. Samba Films kreiert mit der Hilfe von Pages, Keynote und Final Cut Pro aus einem Gedicht einen Kurzfilm. Köchin Molly Baz setzt mit Pages und Final Cut Pro ein neues Rezept als Video um.

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Auf dem „Apple Creator Studio“ Instagram-Profil veröffentlichte das Unternehmen darüber hinaus längere Videos, in denen die Ergebnisse der einzelnen Arbeiten vorgestellt wurden. Bei der Gelegenheit gewährt Apple auch einen Blick hinter die Kulissen der kreativen Arbeit.

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