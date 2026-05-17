Apple plant zur WWDC 2026 den nächsten Versuch, die seit Jahren versprochene Siri-Generalüberholung an den Start zu bringen. Im Zentrum steht eine eigenständige Siri-App, die laut einem Bericht von Bloombergs Mark Gurman im Juni mit der iOS 27 Beta ebenfalls in einer Beta-Phase erscheinen soll.

Eigene App mit Chatverlauf und Datei-Upload

Apple hatte sich lange gegen einen klassischen Siri-Chatbot gesträubt, scheint mit iOS 27 nun aber genau diesen Weg zu gehen. Die neue App soll einen Gesprächsverlauf bieten, neue Text- oder Sprach-Chats ermöglichen und auch das Hochladen von Dateien erlauben. Eine systemweite Geste startet jeweils einen frischen Chat. Beim Layout haben Nutzer die Wahl zwischen einer ChatGPT-ähnlichen Konversationsansicht und einer Liste im Stil der Nachrichten-App.

Apple setzt für die neue Siri auf eine Kooperation mit Google. So sollen Googles Gemini-Modelle das technische Fundament für die überarbeitete Siri-Version liefern. Für Apple ist das eine ungewöhnliche Konstellation, da das Unternehmen seine KI-Funktionen sonst weitgehend selbst entwickelt. Beim Thema Datenschutz will Apple keine Kompromisse eingehen. Statt Nutzeranfragen direkt an Google zu schicken, wird das Unternehmen die Gemini-Modelle auf den eigenen Private-Cloud-Compute-Servern betreiben. Zudem können Gespräche mit Siri nach 30 Tagen oder nach einem Jahr automatisch gelöscht werden, alternativ bleiben sie unbegrenzt erhalten.

Auch wenn iOS 27 im Herbst final ausgeliefert wird, dürfte Siri laut Gurman zunächst weiter als Beta gekennzeichnet bleiben.