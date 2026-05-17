Im vergangenen Jahr und wenige Woche nachdem Apple iOS 26 mit der neuen Designsprache „Liquid Glass“ freigegeben hatte, wurde bekannt, dass WhatsApp an der Umsetzung des neuen Designs arbeitet. Zwischendurch gab es immer mal wieder kleinere Appetithäppchen und nun wird das neue Liquid-Glass-Design großflächiger ausgerollt.

WhatsApp: Liquid-Glass-Design wird großflächiger ausgerollt

Im Oktober startete WhatsApp einen kleinen Test, um das neue Liquid-Glass-Design zu testen. Dieses wurde zunächst auf die untere Navigationsleiste innerhalb der App sowie verschiedene Elemente innerhalb des Chat-Tabs angewendet.

Innerhalb der letzten Monate hat WhatsApp hat WhatsApp weiter mit dem Liquid-Glass-Design „experimentiert“ und dieses unter anderem auf weitere UI-Elemente, den Sprachnachrichten-Player, Kontextmenüs etc. ausweitet.

received liquid glass design on whatsapp pic.twitter.com/ATltYXT7TI — kim wexler connoisseur (@sedboihrs) May 15, 2026

Nun scheint der Messenger die nächste Phase einzuläuten, da zahlreiche Nutzer in den sozialen Medien berichten, dass sie die neue Liquid-Glass-Oberfläche freigeschaltet bekommen haben. Allerdings scheint es bei den Nutzern noch eine Mischung aus „altem“ Design und neuem Liquid-Glass-Design zu sein. Die finalen Umsetzung und Einführung wird voraussichtlich noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.