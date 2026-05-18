Ein Zeichnen dafür, dass wir uns mit großen Schritten auf die diesjährige Apple Worldwide Developers Conference zubewegen, ist die Tatsache, dass Apple soeben die 36 Finalisten der Apple Design Awards 2026 bekannt gegeben hat. Auch in diesem Jahr gehört eine App von einem deutschen Entwickler unter den Finalisten. Die Rede ist von Structured von unorderly GmbH (Finalist in der Kategorie „Inklusivität“). Im vergangenen Jahr war die selbe App Finalist in der Kategorie „iPad App des Jahres“. Dies soll den Erfolg des Local Heros keinesfalls schmälern.

Apple gibt Finalisten der Apple Design Awards 2026 bekannt

Apple hat soeben die 36 Finalisten der diesjährigen Apple Design Awards bekannt gegeben. Diese werden in sechs Kategorien für Innovation, Einfallsreichtum und technische Leistung in App- und Spieledesign gewürdigt. Mit den Awards zeichnet Apple die Arbeit von Entwicklern aus, die herausragende Designleistungen unter Beweis gestellt haben.

Die vollständige Liste der Finalisten der Apple Design Awards 2026 findet ihr hier. Etwas detaillierter gehen wir auf den „deutschen Beitrag“ an. Bei Structured handelt es sich um einen Tagesplaner für Aufgaben, Routinen und Gewohnheiten. Dabei werden ein visueller Tagesplaner, der Kalender und To-Do-Listen in einer einfach zu bedienenden Oberfläche kombiniert. Dies soll euch dabei helfen fokussiert durch den Tag zu kommen und euch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit Structured hat man seinen Tag immer klar im Blick und plant mit einer visuellen Zeitleiste, die Kalender, To-Dos, Routinen und Habit-Tracking an einem Ort vereint.

Die Structured App steht für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch zur Verfügung. Dabei kann die App ideal für die Arbeit, das Studium oder aufReisen verwendet werden.