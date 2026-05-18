Seit längerem ist bekannt, dass Apple zwischen dem 08. und 12. Juni 2026 zur Worldwide Developers Conference lädt. Nun hat das Unternehmen aus Cupertino noch eimal offiziell bestätigt, dass die WWDC am 08. Juni mit einer Keynote eröffnen wird. Das Motto lautet „Jetzt wird’s brillant.“ (Im Englischen: „Coming bright up.“).

„Jetzt wird’s brillant.“: Apple Keynote am 08. Juni

Apple hat heute sein Programm für seine jährliche Entwicklerkonferenz vorgestellt, die vom 8. bis 12. Juni stattfindet. Die Konferenz versammelt Entwickler aus aller Welt, damit diese Tools, Frameworks und Technologien erkunden können.

Die WWDC26 startet am 8. Juni mit der Keynote und der „Platforms State of the Union“, bei denen beeindruckende Updates für die Apple-Plattformen präsentiert werden – darunter Fortschritte im Bereich der KI sowie spannende neue Software- und Entwicklertools. Kurzum: Apple gibt einen Ausblick auf iOS 27, iPadOS macOS 27, watchOS 27 und Co. Los geht es am 08. Juni um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Apple wird die Keynote im Live-Stream übertragen.