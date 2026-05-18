Die Apple Watch Ultra 4 soll einem neuen Bericht zufolge ein vollständiges Redesign sowie eine verbesserte Blutdrucküberwachung erhalten. Das berichtet das auf Lieferketten spezialisierte Branchenportal DigiTimes.

Neue Blutdruck-Benachrichtigungsfunktion

Apple soll eine neue Hochdruck-Benachrichtigungsfunktion für die Apple Watch entwickeln, die den optischen Herzfrequenzsensor auf der Geräterückseite nutzt, um die Reaktion der Blutgefäße auf jeden Herzschlag zu analysieren – und Nutzer bei einem auffälligen Muster zu benachrichtigen. Die Funktion soll sich derzeit im FDA-Zulassungsverfahren befinden.

Wie genau sie sich von den bereits mit watchOS 26 eingeführten Hypertension-Benachrichtigungen unterscheidet, ist noch unklar. Auch jene Funktion nutzt den optischen Sensor, analysiert Blutgefäßreaktionen jedoch über einen Zeitraum von 30 Tagen. DigiTimes deutet darauf hin, dass es sich beim neuen Feature um eine verfeinerte oder klinisch stärker validierte Weiterentwicklung der bestehenden Hardware-Grundlage handelt.

Als nächsten großen Meilenstein bei der Gesundheitsüberwachung strebt Apple langfristig die nicht-invasive Blutzuckermessung an – ein Vorhaben, an dem das Unternehmen seit Jahren arbeitet und das noch auf eine behördliche Zulassung wartet. Allerdings dürfte diese Technologie kurzfristig nicht marktreif sein.

Vollständiges Redesign mit neuem Sensor-Layout

Der Bericht bestätigt frühere Meldungen aus demAugust 2025, wonach mindestens ein neues Apple-Watch-Modell ein „signifikantes Redesign“ erhält. Nun ist von einem vollständigen Redesign die Rede – kombiniert mit einem deutlichen Upgrade der Sensorfunktionen. Lieferkettenquellen hatten bereits auf äußerliche Designänderungen hingewiesen, darunter acht in einem Ringmuster angeordnete Sensoren auf der Geräterückseite.

Laut Analysten könnte das Redesign der Ultra 4 dafür sorgen, dass die Auslieferungen im Vergleich zum letzten Jahr um 20 bis 30 Prozent steigern. Die Sensor-Upgrades sollen außerdem einen erheblichen Schub für Taiwan-Asia Semiconductor (TASC), Apples exklusiven Lieferanten für Sensorkomponenten, bedeuten – mit großvolumigen Bestellungen, die bereits für Juli erwartet werden.

Die Apple Watch Ultra 4 soll gemeinsam mit der Apple Watch Series 12, dem iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max und dem faltbaren iPhone Ultra im Herbst 2026 vorgestellt werden.