In China läuft Apples Rabattaktion zum 618-Shopping-Festival früher an als sonst. Wie Global Times berichtet, gibt Apple auf das iPhone 17 Pro Lineup 1.000 Yuan Nachlass, was umgerechnet rund 126 Euro entspricht.

Apple senkt iPhone-Preise in China

Das 618-Festival ist nach dem Singles Day die zweitgrößte Shopping-Veranstaltung im chinesischen Online-Handel. Das Schnäppchenfest ging aus einer Geburtstagsaktion von JD.com hervor und wird heute von allen großen E-Commerce-Plattformen des Landes mitgetragen. Apple ist seit 2021 mit Preisaktionen und Eintauschprämien dabei.

Laut einem Mitarbeiter eines Apple Store in Peking, der von Global Times zitiert wird, lassen sich die aktuellen Rabatte mit Eintauschprämien und Plattform-Aktionen kombinieren. Manche Modelle erreichen so ihren günstigsten Preis seit dem Verkaufsstart des iPhone 17. Bei JD.com fallen die Nachlässe stärker aus als bei Apple selbst. Manche iPhone 17 Pro Modelle kosten dort nach Direktrabatten und Eintauschprämien nur noch 6.999 Yuan (ca. 884 Euro). Auch das Standard-iPhone 17 bekommt erstmals seit Verkaufsstart einen spürbaren Rabatt. Einzelne Varianten liegen nach kombinierten Aktionen bei 4.499 Yuan (ca. 568 Euro).

China bleibt für Apple ein schwieriger Markt. Im ersten Quartal 2025 war Apple der einzige große Smartphone-Hersteller mit rückläufigen Auslieferungen im Land. Im zweiten Quartal legten die iPhone-Auslieferungen laut Canalys dann wieder um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Eine Rolle dabei spielten die 618-Rabatte des Vorjahres, als JD.com und andere Plattformen iPhone 16 Modelle um bis zu 2.530 Yuan (ca. 320 Euro) verbilligten. Mit dem früheren Start in die diesjährige Aktion verfolgt Apple den gleichen Ansatz weiter.