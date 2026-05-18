Apple plant für iOS 27 und iPadOS 27 ein praktisches Upgrade für Genmoji: Die Funktion soll künftig automatisch personalisierte Emoji-Vorschläge machen – basierend auf der eigenen Fotobibliothek und häufig getippten Phrasen. Das berichtet Bloomberg-Redakteur Mark Gurman in seinem Power On-Newsletter.

Was sind „Suggested Genmoji“?

In den Tastatureinstellungen von iOS 27 taucht laut Gurman ein neuer Schalter auf: „Suggested Genmoji are created from your photos and your commonly typed phrases“. Die Funktion ist optional – wer nicht möchte, dass Apple seine Fotos und seinen Tippverlauf zur Emoji-Generierung nutzt, kann sie einfach deaktivieren.

Das Konzept klingt vielversprechend: Statt manuell einen Prompt einzutippen, um ein passendes Genmoji zu erstellen, soll das System selbst erkennen, welche personalisierten Emojis zum Kontext passen – und diese proaktiv vorschlagen.

Genmojis bisherige Entwicklung

Genmoji wurde mit iOS 18.2 als Teil des ersten Apple-Intelligence-Rollouts eingeführt. Nutzer können damit per Texteingabe eigene Emojis generieren lassen. Mit iOS 26 erweiterte Apple die Funktion um tiefere Anpassungsoptionen und die Möglichkeit, zwei Emojis miteinander zu kombinieren. iOS 27 baut darauf auf – mit dem Ziel, die Interaktion mit der Funktion durch smarte Vorschläge deutlich zu steigern. Ob Genmoji in iOS 27 weiterhin ausschließlich auf On-Device-Modellen basiert, ist noch unklar. Da keine Informationen über ein Upgrade des zugrunde liegenden Bildgenerierungsmodells vorliegen, ist das jedoch wahrscheinlich.

Alle weiteren Neuerungen in iOS 27 werden auf der WWDC 2026 am 8. Juni vorgestellt.