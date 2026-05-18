Apple hat im Laufe des heutigen Abends noch einmal den Fokus auf die bevorstehenden Worldwide Developers Conference gelenkt. So wurden nicht nur die 36 Finalisten der Apple Design Awards bekannt gegeben, sondern auch die Apple Keynote sowie Platforms State of the Union für den 08. Juni 2026 bestätigt. Zeitlich passend tauchen nun weitere Gerüchte zu iOS 27 auf.

iOS 27 Gerüchte

Apple wird die Keynote am 08. Juni 2026 nutzen, um einen ersten Ausblick auf iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und Co. zu geben. In diesem Jahr soll ein besonders großer Fokus auf künstlicher Intelligenz liegen. Mark Gurman von Bloomberg sind im Vorfeld ein paar Neuerungen zu Ohr gekommen, die iOS 27 bieten soll.

Verbesserte Schreibwerkzeige und Grammatikprüfung

iOS 27 soll eine KI-Chatbot-Version von Siri erhalten. Allerdings soll Apple auch die Einführung neuer Apple Intelligence Funktionen im gesamten Betriebssystem planen. So testet das Unternehmen eine erweiterte Version der KI-Schreibwerkzeuge, die mehr Funktionen zum Umschreiben und Generieren von Text bietet als die aktuelle Version. Oben auf der Tastatur befindet sich ein Schalter „Mit Siri schreiben“ sowie die Option „Hilfe beim Schreiben“, die erscheint, wenn Siri aktiviert wird, während ein Textfeld geöffnet ist.

Apple plant zudem Einführung einer KI-gestützten Grammatikprüfung für die Schreib-App, die ähnlich wie Grammarly funktionieren soll. Beim Schreiben in Nachrichten, Mail und anderen Apps erscheint ein transparentes Menü, das vom unteren Bildschirmrand des iPhones nach oben gleitet und neben dem Originaltext Korrekturvorschläge anzeigt.

Nutzer können die Vorschläge durchgehen und sie einzeln annehmen oder ablehnen, alle Änderungen auf einmal bestätigen oder alle ignorieren. Apple bietet die Möglichkeit, die Grammatikprüfung anzuhalten und zwischen verschiedenen markierten Textabschnitten zu wechseln.

KI-generierte Wallpaper und Kurzbefehle per Spracheingabe erstellen

Weiter heißt es in dem Bericht, dass iOS 27 die Möglichkeit bieten wird, Hintergrundbilder per KI zu generieren und Kurzbefehle per natürlicher Sprache automatisch erstellen zu lassen.

Beim Einrichten eines neuen Hintergrundbilds sollen Nutzerinnen und Nutzer künftig direkt auf die Image-Playground-App zugreifen können, um ein vollständig individuelles Motiv per KI zu generieren. Apple soll dabei an Modellen arbeiten, die realistischere Bilder produzieren als die aktuelle Version von Image Playground – der Wallpaper-Generator könnte damit auf einer weiterentwickelten Bildgenerierungs-Engine basieren.

Die Kurzbefehle-App soll ebenfalls eine praktische Neuerung erhalten. In iOS 27 soll Siri die Erstellung von Kurzbefehlen per natürlicher Sprache übernehmen. Die App zeigt dazu eine einfache Eingabeaufforderung: „Was soll dein Kurzbefehl tun?“ – Nutzer beschreiben ihr Ziel in eigenen Worten, und Siri erstellt den fertigen Workflow automatisch. Der erstellte Kurzbefehl wird sofort installiert und ist direkt einsatzbereit. Sollte dies gut funktionieren, dürfte die Kurzbefehle-App deutlich intensiver genutzt werden, als es bisher der Fall ist.