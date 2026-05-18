Telefónica Deutschland sortiert sein o2-Portfolio neu. Ab dem 10. Juni laufen die bisherigen Mobilfunktarife unter der Marke „O2 Plus Bundles“, die Mobilfunk, Streaming und Festnetz stärker miteinander verzahnen. Im Mittelpunkt steht hierbei nicht mehr der einzelne Vertrag, sondern der gesamte Haushalt.

Sechs neue Mobilfunktarife mit „Grow“-Vorteil

Den Kern bilden sechs Mobilfunktarife. Drei davon arbeiten mit festem Datenvolumen von 15, 50 oder 150 GB, drei weitere bieten unbegrenztes Datenvolumen bei Geschwindigkeiten von 15, 100 oder 300 Mbit/s.

In den Volumentarifen bleibt der „Grow“-Vorteil erhalten. Das monatliche Datenvolumen wächst nach dem ersten Vertragsjahr automatisch und legt danach jährlich nach: 1 GB beim S-Tarif, 5 GB beim M und 10 GB beim L. Der Vorteil wächst dabei auf bis zu 35, 150 oder 350 GB.

Streaming-Paket über Rabatte gegenfinanziert

Im Marketing setzt O2 auf die Kombination aus Mobilfunk und Streaming. Das Paket „O2 TV Premium“ enthält den hauseigenen TV-Dienst sowie Netflix und Disney+ in den werbefinanzierten Standardvarianten. Regulär kostet das Paket 14,99 Euro pro Monat bei 24 Monaten Laufzeit. In Verbindung mit ausgewählten Mobilfunktarifen soll dieser Betrag durch die gewährten Bundle-Rabatte rechnerisch komplett ausgeglichen werden. Wie hoch die tatsächliche Ersparnis ausfällt, hängt vom gewählten Tarif und den gebuchten Zusatzoptionen ab.

Nach Vertragsabschluss haben Kunden sechs Wochen Zeit, weitere Bausteine wie Festnetz, TV oder zusätzliche SIM-Karten hinzuzufügen. Den Bundle-Rabatt erhalten Nutzer nach Angaben von O2 bereits ab dem ersten Tag.

Zusatzkarten und Festnetz für Mehrpersonenhaushalte

Familien stehen sichtbar im Vordergrund der neuen Struktur. Für zusätzliche SIM-Karten gibt es Preisnachlässe zwischen 10 und 25 Euro pro Monat. Zwei „O2 Mobile M Plus“-Tarife mit jeweils 50 GB Datenvolumen kosten zusammen 29,98 Euro monatlich. Auch ein Festnetzanschluss lässt sich direkt mit dem Mobilfunkvertrag koppeln. Die Kombination aus „O2 Mobile M Plus“ und dem Festnetztarif „O2 Home M“ mit bis zu 150 Mbit/s startet bei 34,98 Euro pro Monat. Ab dem 13. Vertragsmonat steigt der Preis auf 44,98 Euro.

>>>Buchbar sind die neuen Tarife ab dem 10. Juni bei O2