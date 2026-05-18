Spotify-Nutzern wird sicherlich in den letzten Tagen aufgefallen sein, dass sich das App-Icon geändert hat. Nun hat der Musik-Streaming-Dienst offiziell bestätigt, dass das derzeit sichtbare Discokugel-App-Icon lediglich Teil einer zeitlich begrenzten Marketingaktion ist und das klassische Spotify-Logo schon bald zurückkehren wird.

Spotify: Discokugel-App-Icon nur vorübergehend

In den vergangenen Tagen hatten zahlreiche Nutzer bemerkt, dass sich das bekannte grüne Spotify-Symbol auf ihren Geräten plötzlich in eine glitzernde Discokugel verwandelt hatte. Das sorgte vor allem in sozialen Netzwerken für Verwirrung und Spekulationen darüber, ob Spotify möglicherweise dauerhaft ein neues Branding einführen könnte. Genau das ist jedoch nicht geplant.

Laut Spotify handelt es sich bei dem alternativen App-Icon um eine temporäre Kampagne, die eng mit den aktuellen Dance-, Party- und „Disco“-Inhalten der Plattform und dem 20-jährigen Firmenjubiläum verknüpft ist. Das Unternehmen experimentiert regelmäßig mit kreativen Designs und saisonalen Aktionen, um besondere Inhalte oder Trends stärker hervorzuheben und die App visuell dynamischer wirken zu lassen.

Das neue Symbol wurde dabei nicht über ein klassisches App-Update verteilt, sondern serverseitig aktiviert. Deshalb erschien das Icon nicht gleichzeitig bei allen Nutzern und konnte je nach Gerät, Region oder Plattform unterschiedlich früh sichtbar werden. Die eigentlichen Funktionen der App bleiben davon vollständig unberührt – weder Bedienung noch Musikwiedergabe oder persönliche Daten ändern sich durch die Aktion.

Alright, we know glitter is not for everyone. Our temp glow up ends soon. Your regularly scheduled Spotify icon returns next week. — Spotify (@Spotify) May 17, 2026

Spotify betont außerdem, dass das vertraute grüne Standard-Logo nach Ende der Kampagne automatisch wiederhergestellt wird. Nutzer müssen dafür nichts unternehmen. Die Discokugel ist also eher ein kurzfristiger visueller Gag als ein dauerhaftes Redesign der Marke.