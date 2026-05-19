Der Berliner Netzbetreiber Tele Columbus öffnet seine Glasfaserinfrastruktur für 1&1. Über die Kooperation können mehr als 1,2 Millionen zusätzliche Haushalte in Deutschland Glasfaserprodukte von 1&1 beziehen. Das Unternehmen aus Montabaur verbindet dafür sein bundesweites Glasfasertransportnetz mit den regionalen Netzen von Tele Columbus. Inbegriffen sind sowohl bereits erschlossene Gebiete als auch geplante Ausbaugebiete.

Ausbau des Wholesale-Geschäfts

Für Tele Columbus ist die Vereinbarung Teil der angekündigten Transformation zum offenen Glasfasernetzbetreiber. Mit 1&1 als Abnehmer steigt die Auslastung der bestehenden Infrastruktur. Gleichzeitig positioniert sich Tele Columbus stärker als offener Großhandelsanbieter im deutschen Glasfasermarkt. Die Wohnungswirtschaft und ihre Mieter erhalten dabei eine größere Auswahl an Anbietern, da auf demselben Netz mehrere Anbieter ihre Tarife vertreiben können.

Die aktuelle Vereinbarung baut auf einer Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 2022 auf. Die Zahl der anschließbaren Haushalte wurde dabei deutlich erhöht. Tele Columbus erreicht nach eigenen Angaben rund drei Millionen Haushalte und vertreibt seine Endkundenprodukte unter der Marke PŸUR. 1&1 betreibt parallel ein eigenes virtualisiertes 5G-Mobilfunknetz auf Basis von Open-RAN und kombiniert seine Breitbandangebote mit dem Glasfasertransportnetz von 1&1 Versatel sowie mit Netzen regionaler City Carrier und der Deutschen Telekom. Tele Columbus wird damit zu einem weiteren regionalen Zulieferer im Breitbandgeschäft des Konzerns.

Christoph Lüthe, CEO der Tele Columbus AG, ordnet die Partnerschaft als Beitrag zu mehr Wettbewerb im deutschen Breitbandmarkt ein. Offene Netze würden den Wettbewerb bei Qualität und Preis fördern.