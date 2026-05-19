Apples neuer Chief Hardware Officer Johny Srouji hat die Führungsstruktur der Hardware-Entwicklung grundlegend umgebaut. Ziel ist es laut Bloomberg-Redakteur Mark Gurman, die Arbeit an künftigen Geräten zu beschleunigen und die Teams für Apple Silicon und Produktentwicklung enger miteinander zu verzahnen.

Neue Verantwortlichkeiten im Produktdesign

Die Aufsicht über Apples Produktdesign wechselt von Kate Bergeron zu zwei ihrer langjährigen Stellvertretern: Shelly Goldberg und Dave Pakula. Goldberg war bisher für das Mac-Produktdesign zuständig, Pakula leitete das Produktdesign für Apple Watch, iPad und AirPods – künftig verantworten beide gemeinsam das gesamte Produktdesign-Portfolio.

Bergeron selbst übernimmt in ihrer neuen Rolle die Aufsicht über die Produktzuverlässigkeit aller Apple-Geräte und behält die Verantwortung für die Materialauswahl.

Wichtig zur Einordnung: Apples Produktdesign-Gruppe ist klar von der Industrial-Design-Gruppe zu unterscheiden. Während Industrial Design die übergeordnete Vision und das äußere Erscheinungsbild neuer Geräte entwickelt, ist Produktdesign dafür zuständig, diese Konzepte in auslieferbare Produkte zu übersetzen.

Ternus-Vertraute rücken unter Srouji

Mit dem bevorstehenden CEO-Wechsel zum 1. September rücken auch zwei ehemalige enge Mitarbeiter von John Ternus direkt unter Srouji: Matt Costello, der die Entwicklung von Apples Home- und Audio-Produkten leitet, sowie Kevin Lynch, der eine Abteilung für die Entwicklung von Robotik-Geräten führt.

Die Umstrukturierung geht laut Gurman noch deutlich weiter – insgesamt handelt es sich um eine der umfangreichsten Neuorganisationen der Hardware-Führungsebene seit Jahren, passend zur neuen Ära unter Ternus.