Apple hat soeben seiner „Apple Sports“-App ein Update verpasst. Diese kann ab sofort in Version 4.0 aus dem App Store heruntergeladen werden. Mit an Bord sind neue Funktionen im Hinblick auf die bevorstehenden FIFA WM 2026. Darüberhinaus ist die App ab sofort in 90 weiteren Ländern und Regionen verfügbar.

„Apple Sports“-App: Version 4.0 ist da

Im kommenden Monat startet die Fußball-Weltmeisterschaft. Dies nimmt Apple zum Anlass, um seine „Apple Sports“-App weiter auf das bevorstehende Turnier vorzubereiten. Nachdem zuletzt bereits die grundsätzliche Unterstützung der FIFA WM implementiert wurde, gibt es nun weitere Funktionen zum des Turnier.

Es heißt

Apple Sports hilft Fans dabei, sich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten, indem sie Turniergruppen erkunden und ihre Ergebnisübersichten individuell anpassen können – entweder durch Folgen des gesamten Turniers oder ihrer Lieblingsnationalmannschaften. So behalten sie wichtige Momente zum Turnierstart im Juni noch einfacher im Blick. Das Folgen eines Teams aktiviert außerdem Live Aktivitäten auf dem iPhone Sperrbildschirm oder der Apple Watch, sodass Nutzer jedes Spiel mit einem kurzen Blick verfolgen können. Fans können außerdem Widgets zu den Startbildschirmen von iPhone, iPad und MacBook hinzufügen, um den Verlauf des Turniers in Echtzeit zu verfolgen. Mit Apple Sports können Fans außerdem mit nur einem Fingertipp zur Apple TV App wechseln, um während des gesamten Turniers Live-Spiele bei verbundenen Streamingdiensten zu finden.

Zu den neuen Funktionen, die nun implementiert wurden gehörten die Turnierbaumansicht, die erweiterten Spielkarten mit den Aufstellungen sowie eine direkte Verbindung zu Apple News (nicht in Deutschland verfügbar).

Expansion der „Apple Sports“-App

Bis dato war die „Apple Sports“-App „nur“ in rund 80 Ländern und Regionen verfügbar. Dies ändert sich mit dem heutigen Tag. Ab sofort steht die App in mehr als 170 Ländern und Regionen weltweit zum Download bereit. Dies bedeutet, dass mehr als 90 Märkte neu hinzugekommen sind.