Apple TV erweitert sein Peanuts-Angebot in den kommenden Wochen um vier Titel. Den Anfang macht am 26. Juni die zweite Staffel von „Camp Snoopy“, danach folgen zwei klassische Produktionen aus dem Hause Mendelson/Melendez sowie ein komplett neues Special. Der Streamingdienst hatte sich die Rechte an der Peanuts-Bibliothek bereits 2020 gesichert und zuletzt die Partnerschaft mit WildBrain, Peanuts Worldwide und Lee Mendelson Film Productions bis 2030 verlängert.

Die Peanuts auf Apple TV

In Staffel zwei von „Camp Snoopy“ kehren Snoopy und die Beagle Scouts ans Camp Spring Lake zurück. Auf dem Programm stehen Wanderungen und die Suche nach der scheuen Heckenkröte. Dazu kommen die übrigen Peanuts-Abenteuer rund um Snoopy, Charlie Brown und seine Freunde. Ausführende Produzenten sind unter anderem Paige Braddock, Chris Bracco und Rob Boutilier.

Am 3. Juli folgt mit „Das ist Amerika, Charlie Brown“ die achtteilige Miniserie aus dem Jahr 1988, in der die Peanuts-Gang wichtige Stationen der US-Geschichte durchläuft, von der Verfassungsgebung bis zu den Gebrüdern Wright. Eine Woche später kehrt am 10. Juli „Die Charlie Brown und Snoopy Show“ zurück. Die 18 Episoden umfassende Serie lief ursprünglich von 1983 bis 1986 auf CBS und adaptierte klassische Comic-Storylines aus Charles M. Schulz‘ Strip. Beide Produktionen sind erstmals auf Apple TV verfügbar.

Den Abschluss bildet am 31. Juli das neue Special „Snoopy Presents: There’s No Place Like Home, Snoopy“. Snoopy verliert seine geliebte Hundehütte, weil sie versehentlich auf einem Hofflohmarkt verkauft wurde. Charlie Brown begleitet ihn auf der Suche nach dem alten Zuhause, wobei beide herausfinden, was ein Haus zu einem Heim macht. Zu den Sprechern im O-Ton gehören Riley Vargas, Terry McGurrin und Rob Tinkler.

Parallel arbeitet Apple mit WildBrain und Peanuts Worldwide an einem neuen Kinofilm mit dem Titel „Snoopy Unleashed“. Darin läuft Snoopy von zu Hause weg, woraufhin Charlie Brown und seine Freunde versuchen, ihn in einer Großstadt zu finden. Ein Veröffentlichungsdatum hat Apple bislang nicht genannt.

Apple TV ist die exklusive Streaming-Heimat aller Peanuts-Inhalte, von den klassischen Filmen bis zu neuen Eigenproduktionen wie „Snoopy in Space“, „Die Snoopy Show“ und mehreren preisgekrönten Specials der Reihe „Snoopy präsentiert“.