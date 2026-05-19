In den vergangenen Jahren haben wir regelmäßig über den Rechtsstreit zwischen Apple und Epic Games berichtet. Hintergrund war ein Streit über die Provisionen und die Abrechnungsmodaliäten über den App Store. Ab sofort ist Fortnite nun wieder weltweit im App Store verfügbar.

Fortnite ist wieder weltweit im App Store verfügbar

Epic Games schreibt

Apple ist sich bewusst, dass das US-Bundesgericht das Unternehmen dazu zwingen wird, Transparenz darüber zu schaffen, wie es seine Gebühren im App Store berechnet. Fortnite kehrt genau jetzt in den App Store zurück, da wir zuversichtlich sind: Sobald Apple gezwungen ist, seine tatsächlichen Kosten offenzulegen, werden Regierungen weltweit nicht zulassen, dass Apples überhöhte und ungerechtfertigte Gebühren weiterhin Bestand haben.

Darüberhinaus schreiben die Entwickler, dass sie Apples wettbewerbswidrige Praktiken im App Store – insbesondere das Verbot alternativer App-Stores sowie die Unterbindung von Wettbewerb im Zahlungsverkehr – weiterhin anfechten werden. Epic ist der Auffassung, dass obwohl Regulierungsbehörden in Japan, der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich bereits entsprechende Gesetze verabschiedet haben, Apple diese Gesetze immer wieder durch abschreckende Warnhinweise, Gebühren und belastende Auflagen umgangen hat.

Eine Ausnahme gibt es aktuell noch. Fortnite ist derzeit nicht im App Store in Australien verfügbar. Dort wurde laut Epic ein Gerichtsverfahren gegen Apple gewonnen. Das Gericht stellte fest, dass viele der Entwicklerbedingungen von Apple rechtswidrig sind – und dennoch setzt Apple diese Bedingungen weiterhin durch