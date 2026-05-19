Lange Zeit hieß es, dass Apple als erstes faltbares Gerät ein faltbares iPad auf den Markt bringen. In den letzten Monaten zeichnete sich allerdings ab, dass ein faltbeare iPhone den Vorzug erhalten wird. Nichtsdestotrotz arbeitet das Unternehmen trotz technischer Hürden weiter an einem großen faltbaren iPad. Es heißt, dass das faltbare iPad dasselbe knickfreie Scharnier-Design erhalten wird, wie das kommende iPhone Ultra.

Dieselbe Technologie, ein ganz anderes Gerät

Das faltbare iPad soll laut Digital Chat Station einen völlig neuen Markt für große faltbare Tablets schaffen – ein Formfaktor, der bislang kaum existiert. Bis zur tatsächlichen Markteinführung dürfte es jedoch noch eine Weile dauern. Zuletzt wurde im März berichtet, dass die Entwicklung weiterläuft – nachdem ein Bericht vom Juli 2025 nahegelegt hatte, Apple habe die Arbeit an dem Gerät vorübergehend pausiert.

18-Zoll-Display, MacBook-Ähnlichkeit – und ein hohes Gewicht

Das faltbare iPad soll einem früheren Bloomberg-Bericht zufolge mit einem 18-Zoll-OLED-Display von Samsung ausgestattet sein. Im zugeklappten Zustand ähnelt es einem MacBook – mit Aluminiumgehäuse und ohne Außendisplay. Aufgeklappt entfaltet sich ein Display in der Größe eines 13-Zoll-MacBook Air, jedoch ohne physische Tastatur.

Die aktuelle Prototyp-Generation bringt aufgrund des großen Displays und des Aluminiumgehäuses rund 1,6 Kilogramm auf die Waage – deutlich mehr als bestehende iPad-Pro-Modelle. Auch der Preis dürfte erheblich sein: Angesichts eines Einstiegspreises von derzeit 1.299 Euro für das 13 Zoll iPad Pro könnten für das faltbare Modell schätzungsweise rund 3.500 Euro fällig werden – vorausgesetzt, die Komponentenkosten sinken bis zur Marktreife.

Zeitplan: 2029 realistischer als 2028

Apple hatte ursprünglich einen Launch für 2028 angepeilt. Probleme mit Gewicht und Display-Technologie könnten den Start jedoch auf 2029 verschieben. Auch das Scharnier-Design befindet sich offenbar noch in der Entwicklung – was zeigt, dass die zugehörige Technologie, die auch im iPhone Ultra zum Einsatz kommen soll, noch nicht vollständig ausgereift ist.

iPhone Ultra kommt zuerst – im Herbst 2026

Das faltbare iPhone Ultra soll derweil wie geplant im Herbst 2026 gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vorgestellt werden. Es verfügt über ein 5,5-Zoll-Außendisplay und ein 7,8-Zoll-Innendisplay, ein ultraschlankes Design und eine möglichst unsichtbare Falte im Display.