In wenigen Wochen startet die FIFA-WM 2026. Los geht es am 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Damit Vodafone-Kabelkunden die Tore früher zu Gesicht bekommen, hat Vodafone nun den Jubel-Booster für die WM-Übertragungen von ARD und ZDF gezündet.

Vodafone startet zur Fußball-WM den Jubel-Booster fürs Kabelfernsehen

Pünktlich im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft hat Vodafone bekannt gegeben, dass das Düsseldorfer Unternehmen den Jubel-Booster im Kabelnetz freischaltet. Die Technik sorgt dafür, dass die Latenz bei den Live-Übertragungen der Fußball-Weltmeisterschaft von ARD und ZDF sinkt.

Durch die Digitalisierung wird das TV Signal aufwendig bearbeitet. Dies sorgt dafür, dass Verzögerungen bei der Übertragung entstehen. Mit dem „Jubel Booster“ setzt Vodafone im Kabelnetz auf ein besonders früh verfügbares Tv Signal und verteilt dieses direkt weiter, ohne zusätzliche Verarbeitungsschritte. Dies führt dazu, dass Live Bilder rund zwei Sekunden früher im Wohnzimmer ankommen. Die selbe Technik kam bereits erfolgreich zur Europameisterschaft 2024 zum Einsatz.

Eine Auswertung hatte damals ergeben, dass Satelliten-TV zwei Sekunden langser als das Kabelsignal war. Antennenfernsehen (DVB-T2) kam fünf Sekunden später an, beim Internetfernsehen (OTT, waipu.tv 4K Stick) lag die Verzögerung bei rund sieben Sekunden und beim Internetfernsehen (OTT, Magenta TV One Box) mussten Kunden 26 Sekunden länger auf die Tore waren.

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