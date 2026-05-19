Nach dem Jubel-Booster kommt der Latenz-Booster. Vodafone beginnt mit der technischen Einführung einer neuen Technologie zur Verbesserung der Latenz im Kabelnetz. Ziel ist es, die Reaktionszeiten insbesondere bei hoher Netzauslastung und intensivem Nutzungsverhalten deutlich zu reduzieren.

Vodafone startet mit Latenz-Booster

Bis Oktober soll bereits nahezu die Hälfte des Kabelnetzes mit der neuen Technik ausgestattet werden. Parallel dazu startet Vodafone mit der Verteilung notwendiger Firmware-Updates für kompatible Kabelrouter, damit Kund:innen die optimierte Leistung auch tatsächlich im Alltag nutzen können.

Die Verbesserungen betreffen vor allem Anwendungen, die empfindlich auf Verzögerungen reagieren, etwa Online-Gaming, Videotelefonie, Cloud-Gaming oder Echtzeitkommunikation. Laut Vodafone lassen sich die Reaktionszeiten unter hoher Last teilweise sogar halbieren.

Der Ausbau erfolgt schrittweise und soll innerhalb der kommenden zwei Jahre das gesamte Kabelnetz erreichen. Damit würden künftig rund 24 Millionen Haushalte von den schnelleren Reaktionszeiten profitieren.

Mit der neuen Technologie reagiert Vodafone auf den steigenden Bedarf nach stabilen Echtzeitverbindungen, der durch Streaming, Cloud-Dienste, Homeoffice und interaktive Anwendungen immer wichtiger wird.