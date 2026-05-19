Wie WABetaInfo berichtet, verteilt WhatsApp derzeit über TestFlight die Beta-Version 26.19.10.72 für iOS. Mit dem Update kommt eine neue Option für selbstlöschende Nachrichten, die bisher nur in der Android-Beta getestet wurde. Einige Tester sehen die Funktion jetzt erstmals auch auf dem iPhone.

Neuer Timer beginnt erst nach dem Öffnen

Bisher löscht WhatsApp selbstlöschende Nachrichten nach einem festen Zeitraum von 24 Stunden, 7 Tagen oder 90 Tagen ab dem Versand. Die neue Option startet den Timer erst, wenn der Empfänger die Nachricht öffnet. Wer die Funktion aktiviert, legt fest, wie lange eine gelesene Nachricht beim Empfänger sichtbar bleibt. Als Zeitspanne lassen sich 5 Minuten, 1 Stunde oder 12 Stunden nach dem Lesen einstellen.

Wer beispielsweise eine Nachricht mit einem 5-Minuten-Timer verschickt, sieht sie auf dem eigenen Gerät bereits 5 Minuten nach dem Versand verschwinden, unabhängig davon, wann der Empfänger den Chat öffnet. Beim Empfänger ist sie also weiterhin sichtbar, bis er den Chat öffnet. Erst dann startet der Countdown. Öffnet er die Nachricht innerhalb von 24 Stunden nicht, löscht WhatsApp sie automatisch. Die Funktion lässt sich gezielt für einzelne Chats aktivieren und ist standardmäßig deaktiviert.

WhatsApp verteilt das Update zunächst an einen Teil der Beta-Tester über TestFlight. In den kommenden Wochen will WhatsApp die Funktion schrittweise ausweiten.