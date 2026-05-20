Amazfit hat heute eine neue Einsteiger-Sportuhr angekündigt. Die neue Amazfit Bip Max möchte Nutzern dabei helfen, ihre Fitnessreise zu beginnen. Für unter 100 Euro erhalte ihr einen spannenden Gegenwert.

Amazfit Bip Max ist da: neue Einsteiger-Sportuhr für unter 100 Euro

In erster Linie berichten wir über Apple-Produkte und natürlich auch regelmäßig über die Apple Watch. Nichtsdestotrotz blicken wir über den Tellerrand auf andere Hersteller und Produkte. Dabei steht heute Amazfit Bip Max im Mittelpunkt. Die neue Sportuhr auf eine Zielgruppe ausgerichtet, die ihren Alltag bewegter gestalten wollen, ohne sich von Technik überfordert zu fühlen.

Highlights

2,07-Zoll-AMOLED-Display mit 3.000 Nits – das größte in dieser Preisklasse, ablesbar bei jedem Licht

Profifeatures: Zepp Coach mit personalisierten Trainingsplänen, abgestimmt auf das individuelle Fitnessniveau, plus Trainingsbibliothek mit professionellen Anleitungen

BioCharge zeigt minütlich den körperlichen und mentalen Energielevel an – für smarte Entscheidungen zwischen Trainings- und Ruhetag

GPS-Navigation mit Offline-Karten sowie Offline-Speicher für Musik und Podcasts

Bis zu 20 Tage Akkulaufzeit – einfach am Handgelenk lassen, ohne ständig ans Ladekabel zu müssen

Über 150 Sportmodi, kompatibel mit Runna und TrainingPeaks

Preis & Verfügbarkeit

Amazfit Bip Max ist ab sofort in Silber mit schwarzem Band zum Preis von 99,90 Euro im Amazfit Store erhältlich. Zwei weitere Farben – Dunkelblau und Carbon-Grau – werden zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.