Apple hat den App Store in den letzten Jahren immer als sicheren und vertrauensvollen Ort beworben. Genau diese These unterstreicht das Unternehmen aus Cupertino am heutigen Tag. Apple hat bestätigt, dass allein im vergangenen Jahr potenziell betrügerische Transaktionen in Höhe von über 2,2 Milliarden Dollar verhindert wurden.

App Store hat in 2025 betrügerische Transaktionen in Höhe von über 2,2 Milliarden US-Dollar verhindert

Wenige Wochen vor der diesjährigen Worldwide Developer Conference, bei der in erster Linie Entwickler-Themen im Fokus stehen, macht Apple noch einmal darauf aufmerksam, dass der App Store ein sicherer, vertrauenswürdiger Ort zum Entdecken von Apps ist.

Apple setzt sowohl auf menschliche Überprüfung als auch künstliche Intelligenz zur Bekämpfung böswilliger Aktivitäten. Allein im vergangenen Jahr wurden über zwei Millionen problematische App Einreichungen abgelehnt und mehr als 1,1 Milliarden betrügerische Account-Erstellungen blockiert. Da scheinen im Hintergrund zahlreiche Bots unterwegs zu sein, die bei Apple vorstellig werden, um ein Apple ID zu erstellen. Offenbar sollte SPAM verschickt, die Charts manipuliert und gefälschte Rezensionen generiert werden.

Dies hat unter anderem dazu geführt, dass 2025 potenziell betrügerische Transaktionen in Höhe von über 2,2 Milliarden Dollar verhindert, womit sich die Gesamtsumme der letzten sechs Jahre auf mehr als 11,2 Milliarden Dollar beläuft. Zudem wurden im vergangenen Jahr 193.000 Entwickleraccounts aufgrund von Betrugsverdacht gekündigt und mehr als 138.000 Registrierungen von Entwickler abgelehnt.

Zahlreiche weitere Informationen, welche Maßnahmen Apple im vergangenen Jahr getroffen hat, um seine Nutzer zu schützen, findet ihr im Apple Newsroom.