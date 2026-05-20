Apple und Animato haben einen Vereinbarung abgeschlossen. Bei Animato handelt es sich um ein Startup, welches Software für virtuelle Avatare für Videochats und Nachhilfe entwickelt hat. Die Vereinbarung sieht vor, dass Apple Zugang zu Animato-Mitarbeiterb und der Technologie des Unternehmen besitzt, ohne dieses komplett zu kaufen.

Apple schließt Deal mit Animato ab

Aus einem Eintrag in Übernahmedatenbank der Europäischen Kommission gemäß dem Gesetz über digitale Märkte hat Apple eine Vereinbarung mit Animato getroffen. Animato ist ein Unternehmen für virtuelle Avatare, das vor allem für Call Annie bekannt ist bzw. war. Dabei handelt es sich um eine inzwischen eingestellte App, die Videoanrufe mit KI-Tutoren zum Sprachenlernen anbot.

Apple erhält das Recht, bestimmte Mitarbeiter von Animato einzustellen, eine nicht-exklusive Lizenz an den geistigen Eigentumsrechten von Animato zu erhalten und dessen Patentanmeldungen zu erwerben.

Es heißt

Apple Inc. („Apple“) hat das Recht, bestimmten Mitarbeitern von Animato, Inc. („Animato“) Stellenangebote zu unterbreiten und diese einzustellen, eine nicht-exklusive Lizenz an den geistigen Eigentumsrechten von Animato zu erhalten sowie die Patentanmeldungen von Animato zu erwerben. Animato entwickelt und vertreibt Software, die virtuelle Avatare für Videochats und Nachhilfe erstellt. Apple (gemeinsam mit seinen Konzernunternehmen) entwirft, fertigt und vermarktet Smartphones, Personal Computer, Tablets, Wearables und Zubehör und vertreibt eine Vielzahl damit verbundener Dienstleistungen.

Im Umkerhschluss bedeutet dies, dass Apple Zugang zu den Mitarbeitern und der Technologie von Animato erhält, ohne das Startup komplett zu kaufen. Durch eine vollständige Übernahme würden vermutlich die Regulierungsbehörden genauer auf den Deal blicken. Mit dieser Vertragsstruktur umgeht Apple die behördliche Kontrolle. Dies ist ein Vorgehen, welches insbesondere bei KI-Startups regelmäßig anzutreffen ist.