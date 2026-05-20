Traditionell blicken wir am heutigen MIttwoch auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Neben neuen Episoden zu bereits bestehenden Serien ist heute die Thriller-Serie „Maximum Pleasure Guaranteed“ neu angelaufen.

„Maximum Pleasure Guaranteed“ startet auf Apple TV

Am heutigen Tag ist „Maximum Pleasure Guaranteed“ auf Apple TV gestartet. Allerdings stehen zu Beginn nicht direkt alle Episoden der zehnteiligen Serie auf Abruf bereits. Vielmehr geht es mit den ersten beiden Folgen los. Anschließend folgen immer bis zum 15. Juli immer mittwochs neue Episoden.

„Maximum Pleasure Guaranteed“ erzählt die Geschichte der frisch geschiedenen Mutter Paula (Maslany), die in einen Strudel aus Erpressung, Mord und Jugendfußball gerät. Überzeugt, Zeugin eines Verbrechens geworden zu sein – und gleichzeitig mit einem Sorgerechtsstreit und einer Identitätskrise kämpfend – beginnt Paula ihre eigenen Ermittlungen. Diese könnten eine größere Verschwörung aufdecken und ihr gleichzeitig den Schlüssel zur Wiederherstellung ihrer Familie und ihres Selbstwertgefühls liefern.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Teaser eingebunden.