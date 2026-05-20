Disney hat bekannt gegeben, dass ausgewählte Hulu-Abonnenten ihre Hulu-Profile ab sofort mit Disney+ verknüpfen und so ihre Wiedergabehistorie, ihre Merkliste sowie ihre Empfehlungen in Disney+ übernehmen können.

Disney kündigt neue Funktionen für die Disney+ und Hulu Apps an

Disney+ und Hulu steuern auf eine Fusion zu.. Als ersten Schritt hat Disney nun den Zugriff auf Hulu-Inhalte in der Disney+ App erleichtert. Das liegt daran, dass Disney im Rahmen der laufenden Integration von Hulu und Disney+ neue Funktionen einführt.

Profilverknüpfung : Hulu-Abonnenten können ihre Hulu-Profile nun mit Disney+ verknüpfen, wodurch ihre Wiedergabehistorie, ihre Merkliste und ihre Empfehlungen in Disney+ übernommen werden.

: Hulu-Abonnenten können ihre Hulu-Profile nun mit Disney+ verknüpfen, wodurch ihre Wiedergabehistorie, ihre Merkliste und ihre Empfehlungen in Disney+ übernommen werden. Hulu-Streaming ohne Disney+-Konto: Hulu-Abonnenten können nun die Disney+-App nutzen, um sämtliche Hulu-Inhalte zu streamen – selbst wenn sie über kein eigenes Disney+-Konto verfügen. Dies wird durch einen einheitlichen „MyDisney“-Login ermöglicht.

Hulu-Abonnenten können nun die Disney+-App nutzen, um sämtliche Hulu-Inhalte zu streamen – selbst wenn sie über kein eigenes Disney+-Konto verfügen. Dies wird durch einen einheitlichen „MyDisney“-Login ermöglicht. Neue Avatare: Für Profile in der Disney+-App stehen nun auch Hulu-Avatare zur Verfügung, die das bestehende Angebot an Avataren aus den Themenwelten Disney, Marvel und Star Wars ergänzen.

Disney gibt zudem an, dass – sobald die Profile verknüpft sind – in der Hulu-App angesehene Titel fortan weiterhin mit der Disney+-App synchronisiert werden.

Darüber hinaus hat Disney+ eine neue Funktion namens „Live Guide“ in Aussicht gestellt. Dieses Feature wurde von Hulu „inspiriert. Laut Disney soll die neue Funktion als zentrale Anlaufstelle dienen, um jederzeit problemlos Live-Inhalte zu finden. Sie wird Streams wie „ABC News Live“ und „Disney+ Playtime“ für alle Disney+-Nutzer sowie die ESPN-Sender für berechtigte „ESPN Unlimited“-Abonnenten umfassen.