Es ist schon ein paar Jahre her, dass die Deutsche Telekom Rock am Ring live und kostenlos bei MagentaTV übertragen hat. Nachdem die Rechte zwischenzeitlich bei RTL+ lagen, kehrt das Musikfeastival nun zur Telekom zurück. Das Bonner Unternehmen hat bestätigt, dass Festival in diesem Jahr als kostenloser Livestream bei MagentaTV zu sehen ist.

Telekom überträgt Rock am Ring live und kostenlos bei MagentaTV

Eingefleischte „Rock am Ring“- Fans werden wissen, dass das Musikfestival in diesem Jahr vom 05. bis 07.06.2026 stattfindet. Solltet ihr nicht vor Ort sein, könnt ihr das ausverkaufte Festival im kostenlosen Livestream bei MagentaTV über den Moments TV Sender verfolgen. Auch On-Demand-Inhalte stehen bereit.

Top-Acts wie Linkin Park, Iron Maiden, Limp Bizkit und viele mehr werden die beiden Hauptbühnen zum Glühen bringen. Während 90.000 Besucher die Shows vor Ort feiern, sorgt die Telekom auf dem Gelände gleichzeitig für stabile Mobilfunkverbindungen. Neben der bestehenden Grundversorgung kommen bei Rock am Ring fünf zusätzliche mobile Mobilfunkstandorte zum Einsatz, um der intensiven Nutzung auf dem Festivalgelände gerecht zu werden. So schafft die Telekom zusätzliche Kapazität für die 90.000 Besucherinnen und Besucher, damit Telefonieren, Surfen und das Teilen von Festivalmomenten auch bei hoher Auslastung gut funktionieren. Allein im letzten Jahr wurden bei Rock am Ring mehr als 141.000 Gigabyte Daten über das Telekom Netz übertragen.

Die Partnerschaft zwischen Telekom und Rock am Ring ist bis einschließlich 2028 angelegt und knüpft an die erfolgreiche Zusammenarbeit aus den Jahren 2017 bis 2019 an.