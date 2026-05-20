In wenigen Wochen startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika (11. Juni, live ab 19.00 Uhr). MagentaTV zeigt alle 104 Spiele live, 44 davon exklusiv. Dieser Tage läutet MagentaTV den Countdown zur FIFA WM 2026 mit dem Start seines ersten WM-Kanals und einem umfassenden Programm ein. Dies ist jedoch nicht alles. Auch die Magenta Fan-Deals starten. Ihr erhaltet MagentaTV zu einem stark reduzierten Angebotspreis, MagentaMobil M und MagentaMobil L erhalten unbegrenztes Datenvolumen und 240 Euro Cashback, es gibt Rabatt-Aktionen zum iPhone 17 und iPhone 17 Pro und mehr.

Unlimited Datenvolumen bei MagentaMobil M und L + 240 Euro Cashback

Ab sofort und zeitlich befristet feiert die Deutsche Telekom die Magnete Fan-Deals. Dabei erhaltet ihr unter anderem den MagentaMobil M und MagentaMobil L mit unbegrenzterem Datenvolumen und zusätzlich 240 Euro Cashback. Nicht „bis zu“, sondern „exakt“ 240 Euro.

Der MagentaMobil M beinhaltet

Unbegrenztes Datenvolumen

5G mit bis zu 300MBit/s

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

240 Euro Cashback

100 Euro Geräte Rabatt

10GB Roaming-Jahresvolumen in den Ländergruppen 2 und 3

Der MagentaMobil L beinhaltet

Unbegrenztes Datenvolumen

5G mit bis zu 300MBit/s

Telefon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

240 Euro Cashback

200 Euro Geräte Rabatt

25GB Roaming-Jahresvolumen in den Ländergruppen 2 und 3

Auslandstelefonie-Flat

1 MultiSIM

>>> Hier geht es zur WM-Aktion der Telekom <<<

MagentaTV Smart

Passend zur WM hat die Telekom auch eine MagentaTV-Aktion gestartet.Ihr erhaltet MagentaTV Smart für nur 0 Euro pro Monat (ab dem 7. Monat 11 Euro, Mindestvertragslaufzeit 24 Monate).

Übersicht

Nur mit MagentaTV: Alle 104 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live – davon 44 exklusiv, u.a. drei Achtelfinals und zwei Viertelfinals und das Spiel um Platz 3

Umfangreiche Berichterstattung mit top Expertenteam um Thomas Müller, Jügen Klopp, Mats Hummels, Tabea Kemme, Johannes B. Kerner, Laura Wontorra und Wolff Fuss

Über 160 Sender in HD

Kostenlose Filme, Serien, Shows und Dokus bei MagentaTV+

Konzert-Highlights und exklusiver Konzertticket-Zugang

Inklusive RTL+ Premium

Weitere Streaming-Dienste (wie z. B. Netflix, Disney+, Apple TV, WOW und Paramount+) auf Wunsch zubuchbar

Einfach dazubuchen: 55 Zoll 4K Smart TV für nur 199 Euro

Weitere Deals

Für junge Leute bis 28 Jahren: Unlimited Datenvolumen für nur 34,95 Euro mtl.

Magenta Mobil XL Young für 34,95 Euro statt bisher 42,45 Euro

Unlimited Datenvolumen + 5 GB Roaming-Jahresvolumen weltweit

Preis ist gültig für 60 Monate bzw. 5 Jahre und nur so lange keine Änderungen am Vertrag vorgenommen werden

Darüberhinaus bietet die Telekom derzeit verschiedene Smartphone-Knaller von Apple an. Sowohl iPhone 17 als auch iPhone 17 Pro sind vorübergehend im Preis gesenkt.

>>> Hier geht es zur WM-Aktion der Telekom <<<