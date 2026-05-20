Apple veröffentlicht am Freitag, den 22. Mai, einen neuen Immersive-Film für die Vision Pro. „Real Madrid: The Weight of Greatness“ gibt einen 180-Grad-Einblick in den spanischen Fußballclub und gehört laut Apple zu den bislang größten Produktionen im hauseigenen Immersive-Format.

„Real Madrid: The Weight of Greatness“ auf der Vision Pro

Immersive Video kombiniert hochauflösende 3D-Videos und Spatial Audio, um den Zuschauern ein Erlebnis zu bieten, das sich lebensechter anfühlt. Im Gegensatz zu herkömmlicher 2D-Darstellung versetzt uns das neue Format direkt in die Umgebung, seien es eine Konzertbühne, ein Sportereignis oder entlegene Orte. Dabei handelt es sich nicht um virtuelle Realität im Sinne von Spielen oder interaktiven Welten, es geht vielmehr darum, ein Seherlebnis zu schaffen, das sich physisch präsent anfühlt.

Die 20-minütige Dokumentation „Real Madrid: The Weight of Greatness“ kombiniert Spielszenen mit Interviews rund um den Verein. Aufgenommen wurde das Material während der Champions-League-Saison 2025. Vor der Kamera stehen unter anderem Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinícius Júnior und Thibaut Courtois. Für die Dreharbeiten kamen über fünf Tage hinweg mehr als 30 Blackmagic URSA Cine Immersive zum Einsatz, also genau jene Kameras, die Apple Filmemachern für das eigene Format empfiehlt.

9to5Mac konnte den Film vorab sehen und beschreibt vor allem die Szenen auf dem Spielfeld als gelungen, während auch die ruhigeren Interviewpassagen vom Format profitieren. Sport gilt seit dem Start der Vision Pro als eines der Genres, in denen sich die räumliche Wirkung besonders bemerkbar macht, und Apple baut sein Angebot in diesem Bereich seit Monaten kontinuierlich aus.

Zuletzt brachte Apple NBA-Spiele auf die Vision Pro. Ebenfalls im Immersive-Programm sind unter anderem Adventure, Metallica, VIP: Yankee Stadium, Tour De Force von CANAL+ und MotoGP.

Vision Pro-Besitzer können „Real Madrid: The Weight of Greatness“ ab Freitag kostenlos in der Apple TV-App abrufen. Nachfolgend der Trailer zur neuen Dokumentation: