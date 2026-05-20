Vodafone nimmt die derzeit stattfindende ANGACOM – Deutschlands führende Kongressmesse für Breitband, Fernsehen und Online – zum Anlass, um Neuerungen rund um GigaTV bekannt zu geben. Zum einen startet das Düsseldorfer Unternehmen einen umfassenden Hardware-Tausch für Bestandskunden und zum anderen bietet man in Kürze externe Lautsprecher in Verbindung mit der TV-Box „GigaTV Home Sound“ an.

Vodafone tauscht 400.000 ältere TV-Receiver aus

Vodafone informiert zur ANGACOM über einen umfassenden Hardware-Tausch für Bestandskunden. Es heißt, dass noch rund 400.000 ältere TV-Receiver (z. B. GigaTV.Net, Giga Cable Box 1, Horizon) im Umlauf sind. Diese wird das Unternehmen nach und nach gegen die neueste Receiver-Generation GigaTV Home austauschen. Der Tausch soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

GigaTV Home Sound: Zusätzliche Lautsprecher verbessern das Klangerlebnis

Darüberhinaus wird Vodafone ab Mitte Juni kompakte Lautsprecher als Erweiterung für die GigaTV Home Sound anbieten. Diese TV-Box bietet ein leistungsstarkes Soundsystem mit integrierten Lautsprechern für ein raumfüllendes Dolby-Atmos-Klang-Erlebnis. Mit den zusätzlichen Lautsprechern soll ein noch intensiveres Hörerlebnis entstehen und echtes Kinofeeling ins Wohnzimmer einziehen. Die Lautsprecher wurden von den Akustik-Experten von Bang & Olufsen soundoptimiert. Einen Preis für die zusätzlichen Lautsprecher hat Vodafone noch nicht genannt.