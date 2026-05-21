Am Samstag, dem 23. Mai, zeigt Apple TV das Spiel zwischen LA Galaxy und Houston Dynamo FC und filmt es dabei komplett mit dem iPhone 17 Pro. Es ist nach Angaben von Apple das erste große professionelle Live-Sportereignis, das vollständig mit dem iPhone aufgezeichnet wird. Anpfiff ist um 19:30 Uhr Pacific Time im Dignity Health Sports Park in Carson (Kalifornien), was in Deutschland 4:30 Uhr am Sonntagmorgen entspricht. Das Spiel findet am letzten Wochenende der regulären MLS-Saison statt, bevor die Liga wegen der Fußball-WM 2026 pausiert.

Das iPhone als Broadcast-Kamera

Über das gesamte Stadion verteilte iPhones filmen das komplette Spiel, dazu auch das Aufwärmen, die Spielervorstellung sowie Bilder aus dem Tornetz und von den Rängen. Apple verspricht die Videoqualität, die Zuschauer von den bisherigen Apple TV-Übertragungen kennen, ergänzt um Perspektiven, die das kompakte Format des iPhone erst möglich macht.

Apple hatte das iPhone bereits im September 2025 bei einem „Friday Night Baseball“-Spiel zwischen den Boston Red Sox und den Detroit Tigers eingesetzt, damals allerdings nur für ausgewählte Spielszenen und Stimmungsbilder aus dem Stadion. Danach folgte der Einsatz beim „MLS Cup 2025“. Zudem hat Apple im Verlauf der Saison 2026 das iPhone stärker in den regulären Aufnahmeablauf von „Friday Night Baseball“ und MLS-Übertragungen integriert.

Das iPhone 17 Pro hat drei 48-Megapixel-Fusion-Kameras, die zusammen acht Brennweiten abdecken. Dazu kommen Profi-Videofunktionen wie Apple Log 2, die laut Apple auch bei der Samstagsübertragung zum Einsatz kommen.