Apple Music hat in einem offenen Brief an Musiklabels und Branchenpartner seine Haltung zum Umgang mit KI-generierten Inhalten dargelegt. Unter dem Titel „What We’re Doing to Keep Music Fair“ bekennt sich der Streaming-Dienst zu einem verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz – und kündigt konkrete Maßnahmen an.

KI als Werkzeug, nicht als Ersatz

Apple Music macht in dem Schreiben deutlich: Technologie soll Künstlerinnen und Künstler stärken, nicht ersetzen. KI-generierte Musik macht aktuell deutlich weniger als ein Prozent aller Streams auf der Plattform aus. Dennoch will Apple proaktiv handeln, um faire Bedingungen für alle Schaffenden zu gewährleisten.

Das bedeutet kein generelles Verbot von KI-Musik. Apple sieht in KI auch eine kreative Chance für Künstler, neue Ausdrucksformen zu finden. Allerdings gelten klare Regeln: KI-generierte Inhalte müssen eindeutig gekennzeichnet sein und dürfen nicht irreführend eingesetzt werden.

Erste Plattform weltweit mit KI-Tagging

Im März wurde Apple Music zum ersten globalen Streaming-Dienst, der Metadaten-Tags zur Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten eingeführt hat. Große Distributoren liefern diese Informationen bereits, künftig soll das für alle Anbieter verpflichtend sein. Für Endnutzer ist das KI-Label in der Music-App bislang noch nicht sichtbar – intern nutzt Apple die Daten jedoch für die Qualitätskontrolle.

Kampf gegen Stream-Manipulation

Daneben hat Apple eigene Tools entwickelt, um KI-generierte Inhalte automatisch zu erkennen – vor allem im Kampf gegen Betrug, Spam und gefälschte Identitäten. Songs, bei denen ein Großteil der Streams aus manipulierten Quellen stammt, werden automatisch von der Plattform entfernt.

Im Februar verdoppelte Apple Music zudem die Strafen für besonders schwerwiegende Fälle von Stream-Manipulation. 2025 wurden rund zwei Milliarden manipulierte Streams ausgefiltert – die entsprechenden Einnahmen wurden stattdessen an berechtigte Künstler ausgeschüttet. Die Rate an manipulierten Streams liegt auf Apple Music bei unter 0,5 Prozent – einer der niedrigsten Werte in der gesamten Branche.

Menschliche Kuratierung bleibt zentral

Apple betont ausdrücklich, dass das redaktionelle Team hinter Apple Music unverändert im Mittelpunkt steht. Menschliche Kuratierung, persönliche Empfehlungen und die Entdeckung neuer Musik sollen auch in Zukunft das Herzstück des Dienstes bleiben.

KI wird gleichzeitig gezielt eingesetzt, um das Nutzererlebnis zu verbessern – etwa mit AutoMix für nahtlose Übergänge oder dem kürzlich eingeführten Playlist Playground, der personalisierte Playlists per natürlicher Spracheingabe ermöglicht.