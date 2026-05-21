Apple Music hat eine neue Konzertreihe namens „Music Room“ gestartet. Die Idee dahinter ist ein bewusst kleiner Rahmen, in dem Musiker ihre Songs neu arrangieren und vor einem kleinen Publikum spielen.

„Music Room“ mit Lola Young

Den Auftakt übernimmt die britische Sängerin Lola Young, die erst im vergangenen Jahr einen Grammy gewonnen hat. Für ihren Auftritt im „Music Room“ war sie in den Apple Music Studios in Los Angeles zu Gast und hat dort mehrere ihrer bekannten Stücke neu arrangiert, darunter „CAN WE IGNORE IT“, „d£aler“, „Penny Out of Nothing“ und „One Thing“. Abonnenten von Apple Music können das Konzert in voller Länge ansehen. Die dazugehörige EP „Music Room: Lola Young“ liegt in Spatial Audio vor.

Rachel Newman, Co-Head von Apple Music, beschreibt das Format als Versuch, Künstler und Fans ohne eine aufwendige Inszenierung zusammenzubringen. Es gehe um die Songs und die Geschichten dahinter, ohne dass eine Bühnenshow den Blick darauf verstellt.

Welche Künstler nach Lola Young in der Reihe auftreten werden, hat Apple bislang nicht verraten.