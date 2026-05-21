Apple arbeitet derzeit laut einem chinesischen Leaker an einem iPhone 19 Pro, dessen Display an allen vier Seiten gewölbt ist. Das Modell soll sich noch in der Evaluierungsphase befinden und für 2027 geplant sein.

Das iPhone 19 Pro und das Jubiläumsmodell

Die Information stammt vom Weibo-Account Digital Chat Station, der bereits in der Vergangenheit relativ zuverlässig Ausblicke auf noch nicht angekündigte Apple-Produkte gegeben hat. Die Beschreibung des iPhone 19 Pro erinnert an das Jubiläums-iPhone, das 2027 zum 20-jährigen Bestehen der Reihe erscheinen soll. Das Modell wird laut der Gerüchteküche ein Display erhalten, dessen Ränder an allen vier Seiten nach unten gebogen sind. Zudem soll es ganz ohne Aussparungen auskommen. Das heißt, die Frontkamera und die Face ID-Komponenten wandern unter das Display.

Es stellt sich nun die Frage, ob Apple das Jubiläumsmodell als eigene Premiumklasse über dem iPhone 19 Pro und Pro Max positionieren will. Sollte Apple die gewölbten Panels beim Pro und Pro Max verwenden, bleibt wenig Spielraum, um das Jubiläumsmodell daneben als eigenständige Klasse abzugrenzen. Eine mögliche Lösung wäre, die komplett aussparungsfreie Front dem 20-Jahres-iPhone vorzubehalten und bei den regulären Pro-Modellen auf eine Lochkamera zu setzen. Genau in diese Richtung lassen sich die Hinweise des Leakers zumindest deuten.

Der Knackpunkt liegt in der Technik. Apple soll erhebliche Schwierigkeiten damit haben, die Frontkamera komplett unter dem Display zu platzieren, ohne dass die Bildqualität der Kamera leidet. Sollten die derzeit verfügbaren Technologien das nicht hergeben, wird das Unternehmen den Schritt voraussichtlich nicht gehen. Damit wäre die Frage, wie sich das Jubiläumsmodell vom regulären iPhone 19 Pro absetzt, vorerst offen. Alternativ bliebe der Weg, mindestens ein Pro-Modell als Jubiläums-iPhone zu vermarkten.