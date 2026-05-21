Die Ereignisse wiederholen sich in unregelmäßigen Abständen. Apple stoppt die Signierung einer veralteten iOS-Version, so dass ein Downgrade auf diese nicht mehr möglich ist. Seid ihr bereits mit iOS 26.5 unterwegs, so gibt es ab sofort kein zurück mehr auf iOS 26.4.2.

Downgrade auf iOS 26.4.2 nicht mehr möglich

Wir gehen nicht davon aus, dass euch diese Maßnahme überrascht hat. Wie eingangs erwähnt, stellt Apple von Zeit zu Zeit die Signierung einer veralteten iOS-Version ein, damit Anwendern, die bereits ein Update durchgeführt haben, nicht mehr auf bisherige iOS-Version downgraden können.

Das Ganze läuft wie folgt ab: Apple gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, in dem Nutzer ein Downgrade auf die ältere Version durchführen können. Manchmal kann es durchaus sinnvoll sein, auf eine ältere, funktionierende iOS-Version zurückzukehren, da umvorgesehen Probleme auftauchen. Dies haben wir in den letzten Jahren allerdings äußerst selten erlebt.

Nachdem Apple kürzlich die finale Version von iOS 26.5 veröffentlicht hatte, gibt es nun kein Zurück mehr auf iOS 26.4.2. Im Hintergrund laufen bereits die Arbeiten an iOS 26.6 und iOS 27. Eine Beta-Version hierzu gibt es allerdings noch nicht. Die Beta 1 zu iOS 27 dürfte am 08. Juni 2026 freigegeben werden. Spätestens dann dürfte Apple auch die Beta 1 zu iOS 26.6 veröffentlichen.