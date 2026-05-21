Ihr erinnert euch? Kürzlich hat Apple neue Funktionen zur Barrierefreiheit sowie Updates vorgestellt, die auf Apple Intelligence basieren. Auf eine spannende Neuerung möchten wir noch einmal separat eingehen. Es geht um „automatisch generierte Untertitel für Videos“, die die kommenden Systemudpates auf Version 27 mit sich bringen.

Apple kündigt Funktionen zur Erstellung von Untertiteln über das gesamte Apple Ökosystem hinweg an

Apple hat neue neue Funktionen zur Barrierefreiheit angekündigt und in diesem Zusammenhang auf dem Gerät erstellte Untertitel für Videoinhalte im Apple Ökosystem in Aussicht gestellt, die über keine Untertitel verfügen.

Apple stellt heraus, dass Lösungen für Untertitel für gehörlose oder schwerhörige Anwender immer häufiger zum Einsatz kommen. Gleichzeitig sind Untertitel für gesprochene Dialoge bei privaten Videos, von Freunden und Familie geteilten Inhalten und anderen Medien nur selten verfügbar.

iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und Co. setzen genau da an. Mit den neuen generierten Untertiteln können Videos automatisch Transkriptionen des gesprochenen Tons anzeigen, wenn noch keine Untertitel vorhanden sind – auch bei Videos, die auf dem iPhone aufgenommen, von Freund und Familie gesendet oder online gestreamt wurden. Dank der On-device Spracherkennung werden Untertitel unter Einhaltung der Privatsphäre generiert und erscheinen automatisch bei Videos ohne Untertitel auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro. Die Darstellung der Untertitel lässt sich im Menü zur Videowiedergabe oder in den Einstellungen anpassen.

Apple eröffnet die diesjährige Worldwide Developers Conference am 08. Juni 2026 mit einer Keynote. Bei dem Event wird das Unternehmen einen ersten Ausblick auf die Systemupdates auf Version 27 geben. Bereits im Vorfeld kündigt Apple verschiedene Neuerungen an, so neue Funktionen zur Barrierefreiheit.