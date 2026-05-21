Seit dem Verkaufsstart des iPhone 14 und der Apple Watch Series 8 hat Apples automatische Unfallerkennung bereits in verschiedenen Unfallsituationen eine wichtige Hilfestellung geleistet. So auch bei einer Autofahrerin im walisischen Denbighshire, als sie auf einer kurvigen Bergstraße die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Das Auto kam von der Straße ab, rollte rund 100 Meter den Hang hinab und fing kurz darauf Feuer. Die Fahrerin konnte sich glücklicherweise aus dem Wrack befreien.

iPhone erkennt Unfall und alarmiert Rettungskräfte

Das iPhone der Frau erkannte den Aufprall mithilfe seiner Sensoren, setzte vollkommen selbstständig einen Notruf an die Rettungsleitstelle ab und übermittelte den genauen Standort. Etwa 20 Minuten später trafen die Einsatzkräfte ein, darunter ein Team der Bergrettung und die Feuerwehr.

Für die Fahrerin war die Rettung lebenswichtig, aber auch der Beginn eines langen Genesungswegs. Sie verbrachte vier Monate im Krankenhaus und musste mehrere Operationen über sich ergehen lassen. Sprunggelenk und Wirbelsäule trugen dauerhafte Schäden davon. Gegenüber der BBC bedankte sich die Frau ausdrücklich bei Apple. Ohne den automatischen Notruf wäre nach ihrer Einschätzung nicht so schnell Hilfe an der Unglücksstelle gewesen, was bei der Schwere ihrer Verletzungen ein erhebliches Risiko bedeutet hätte.

So funktioniert die Unfallerkennung mit dem iPhone und der Apple Watch

Die Erkennung von Unfällen beruht auf fortschrittlichen Bewegungsalgorithmen, die mit über einer Million Stunden realer Fahr- und Unfalldaten trainiert wurden. Hierbei erfassen Komponenten wie Bewegungssensoren, Barometer, GPS und Mikrofone die Umgebungsvariablen. So sollen schwere Autounfälle mit Frontal-, Seiten- und Heckkollisionen sowie Überschlägen erkannt werden. Apple warnt jedoch, dass die Funktion nicht alle Autounfälle erkennen kann.

Unterstützt wird die Unfallerkennung ab dem iPhone 14 sowie ab der Apple Watch Series 8, der Apple Watch SE (2. Generation) und der Apple Watch Ultra. Befindet sich der Nutzer eines iPhone 14 oder neuer außerhalb der Mobilfunk- und WLAN-Abdeckung, kann der Notruf zudem per „Notruf SOS via Satellit“ abgesetzt werden.

Wenn ein schwerer Autounfall erkannt wird, zeigt ein unterstütztes iPhone oder eine Apple Watch eine Warnung an und gibt einen Alarm aus. Wenn der Benutzer dazu in der Lage ist, kann er den Notdienst anrufen, indem er den Notruf-Schieberegler auf dem iPhone oder der Apple Watch betätigt. Reagiert er nach 10 Sekunden nicht auf den Alarm, startet das Gerät einen weiteren 30-Sekunden-Countdown. Wenn die Person dann immer noch nicht reagiert hat, kontaktiert das Gerät den Notdienst und übermittelt die Standortdaten.