Am heutigen Donnerstag wird der sogenannte Global Accessibility Awareness Day (GAAD) begangen. Genau wie in den vergangenen Jahren hat Apple auch in diesem Jahr den Welttag der Barrierefreiheit zum Anlass genommen, neue Bedienungshilfen für iPhone, iPad, Mac und Co. anzukündigen. Idealerweise liegt der GAAD wenige Wochen vor der Apple Worldwide Developer Conference. Diese wird am 08. Juni mit einer Keynote eröffnet. So erhalten wir schon jetzt einen kleinen Einblick in die Neuerungen, die Apple seinen System mit Version 27 verpassen wird.

Dank Apple Intelligence: Navigation in natürlicher Sprache

Mit den kommenden Systemupdates auf Version 27 bietet Apple „Sprachsteuerung mit natürlicher Sprache“. Apple bewirbt das Ganze zunächst als Bedienunghilfe, es dürfte aber deutlich darüberhinaus gehen.

Die Basis bildet dabei Apple Intelligence. Durch die Verwendung natürlicher Sprache können Anwender mit verschiedenen körperlichen Einschränkungen das iPhone und das iPad vollständig per Sprache steuern. Mit einer neuen flexiblen Eingabemöglichkeit kann man Bildschirmtasten und Steuerelemente mit natürlicher Sprache beschreiben, anstatt sich genaue Bezeichnungen oder Nummern merken zu müssen. Die Option „Sag, was du siehst“ eignet sich hervorragend für die Navigation in jeder App, einschließlich solcher mit visuellen Layouts wie Apple Maps oder Dateien, wobei intuitive Formulierungen wie „Gehe zu den Guides mit den besten Restaurants“ oder „Gehe auf den violetten Ordner“ verwendet werden können. Dies kann Nutzern auch dabei helfen, Hindernisse zu überwinden, wenn Elemente nicht ordnungsgemäß für die Barrierefreiheit beschriftet sind.

Correct me if I’m wrong but it sure looks like Apple just casually dropped agentic AI being built into iPhone Yes, in this video it’s being used for Voice Control, but if a person can control their iPhone with natural language so can an AI agent! pic.twitter.com/S6DQOiQGsO — Dylan (@DylanMcD8) May 19, 2026

Das eingebunden Video zeigt euch, wie die Navigation in natürlicher Sprache funktioniert.