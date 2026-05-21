Seit vielen Monaten wird kolportiert, dass Apple an einem OLED MacBook Pro arbeitet. Nun könnte der Weg wieder ein Stück konkreter geworden sein. Displaylieferant Samsung Display hat auf seiner Gen-8.6-OLED-Produktionslinie eine Ausbeute von über 90 Prozent erreicht – das berichtet das koreanische Branchenportal The Elec. In einzelnen Prozessschritten werden sogar bis zu 95 Prozent erzielt, was in der Displaybranche als sogenannte „Golden Yield“-Zone gilt und stabile Massenproduktion signalisiert.

Lieferung könnte bereits im Juni beginnen

Laut dem Bericht könnte Samsung die OLED-Laptop-Panels bereits ab Juni in die Apple Lieferkette einfließen lassen. Die Panels sollen in künftigen 14-Zoll- und 16-Zoll-MacBook-Pro-Modellen verbaut werden – mit einer geschätzten Liefermenge von rund 2 Millionen Einheiten in diesem Jahr.

Der rasche Fortschritt bei der Ausbeute ist bemerkenswert, da OLED-Panels für Laptops deutlich schwieriger herzustellen sind als Smartphone-Displays: Die größere Fläche sowie strengere Anforderungen an Helligkeit und Lebensdauer stellen hohe technische Hürden dar. Die MacBook-Pro-Panels sollen auf einer besonders leistungsstarken Tandem-Zwei-Schicht-OLED-Technologie basieren – ähnlich den OLED-Panels des iPad Pro –, dazu Oxid-TFT-Rückenebenen für eine verbesserte Akkulaufzeit sowie eine Hybrid-Verkapselung als Feuchtigkeitsschutz.

Touchscreen erstmals beim MacBook Pro

Samsung betreibt derzeit eine von zwei geplanten Produktionslinien. Sollte die Nachfrage nach dem OLED-MacBook-Pro entsprechend hoch ausfallen, könnte die zweite Linie aktiviert und die Kapazität deutlich ausgeweitet werden. Die neuen Modelle sollen nicht nur ein OLED-Display, sondern erstmals auch ein Touchscreen erhalten.

Launch-Zeitfenster verschiebt sich leicht

Bloomberg-Redakteur Mark Gurman hatte die 14-Zoll- und 16-Zoll-OLED-MacBook-Pro-Modelle wiederholt für Ende 2026 bis Anfang 2027 angekündigt. Aktuelleren Berichten zufolge ist der Jahresbeginn 2027 nun das wahrscheinlichere Szenario – bedingt durch den branchenweiten Chip-Engpass.