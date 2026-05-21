Strava hat bekannt gegeben, dass die beliebte „Sport-App“ sein Krafttraining-Segment mit weiteren Partnern überarbeitet. Das Update beinhaltet 14 Partnerintegrationen, ein speziell entwickeltes Trainingsprotokoll, automatisch ausgefüllte Muskelkarten und fünf neue Shareables.

Strava überarbeitet das Krafttraining-Segment mit weiteren Partnern, einem neuen Trainingsprotokoll und Muskelkarten

In den letzten Jahren haben wir regelmäßig über die Strava-App berichtet. Zuletzt startete Physiotherapie als Aktivitätstyp und zudem unterstützt die Strava-App seit Kurzem auch den Pulssensor der AirPods Pro 3. Nun gibt es das nächste spannende Update, bei das Krafttraining im Mittelpunkt steht.

Das Update umfasst die Integration von 14 neuen Partnern, ein speziell entwickeltes Trainingsprotokoll, automatisch ausgefüllte Muskelkarten und fünf neue Shareables (teilbarer Content). Dies gibt euch die Möglichkeit, euer Krafttraining zu protokollieren, zu verfolgen und zu teilen.

Die 14 Partner sind

24 Hour Fitness (ab diesem Sommer)

Amazfit

Caliber

COROS

Fitbod

Garmin

Hevy

iFIT Personal Trainer

JEFIT

Liftoff

Motra

REMAKER

Runna

WHOOP

Präzises Tracken

Automatische Muskelkarten: Jedes protokollierte Training generiert nun eine visuelle Muskelkarte, die die trainierten Muskelgruppen basierend auf den ausgeführten Übungen hervorhebt.

Trainingsprotokoll: Athlet:innen können jetzt Sätze, Wiederholungen und Gewichte dynamisch in einem speziell für das Krafttraining entwickelten Protokoll erfassen. Diese Funktion dokumentiert Kraftübungen über die Zeit und macht es einfach, Trainingseinheiten nachzuverfolgen und zu wiederholen.

Darüberhiauns gibt es fünf neue krafttrainingsspezifische Shareables, um eure Trainingsleistung mit Freunden und Co. zu teilen.

Das neue Krafttraining-Segment wird in den kommenden Wochen weltweit für Strava-Nutzer eingeführt.