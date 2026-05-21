Apple hat vor der WWDC ein größeres Paket an neuen Bedienungshilfen vorgestellt, darunter auch eine Erweiterung für tvOS. Auf dem Apple TV 4K lässt sich künftig die Textgröße erhöhen, damit Beschriftungen und Menütexte besser zu lesen sind.

Neue Einstellung für die Schriftgröße

Wer sein Apple TV vom Sofa aus bedient, kennt das Problem mit kleinen Menüpunkten und Zusatztexten. tvOS 26 hatte die Oberfläche bereits an das Liquid-Glass-Design angepasst, an der Lesbarkeit selbst änderte sich aber wenig. So müssen Nutzer aktuell mit der fest vorgegebenen Schriftgröße des Apple TV auskommen. Vor allem bei mehreren Metern Sitzabstand oder schwächerer Sehkraft stößt das schnell an Grenzen.

Die neue Einstellung richtet sich laut Apple an Zuschauer mit eingeschränktem Sehvermögen. Die gewünschte Schriftgröße kann in mehreren Stufen eingestellt werden und zeigt sich in allen Apps, die eine dynamische Schriftgröße unterstützen.

Neben der vergrößerten Schrift hat Apple weitere Bedienungshilfen vorgestellt, darunter erweiterte VoiceOver-Funktionen, automatisch generierte Untertitel und Verbesserungen bei der Sprachsteuerung. Einen festen Termin nennt Apple nicht und spricht allgemein von einer Verfügbarkeit im Laufe des Jahres. Üblich ist, dass solche Bedienungshilfen im Herbst mit den neuen Betriebssystemversionen ausgeliefert werden.