Mit Pfingsten steht das nächste lange Wochenende des Jahres bevor. Dies nehmen viele Menschen zum Anlass, einen Kurzurlaub einzulegen. Demnach dürften die Autobahnen insbesondere am morgigen Freitag wieder besonders voll werden. Vor Pfingsten wird damit ein Szenario sichtbar, das auch darüber hinaus relevant ist: Viele Menschen fahren längere Strecken oder vertraute Routen, ohne dafür unbedingt aktive Navigation zu nutzen, möchten aber dennoch aktuelle Hinweise und relevante Informationen erhalten, ohne das Smartphone ständig im Blick haben zu müssen.

Warum Tom by TomTom gerade rund um Pfingsten relevant ist

Ende letzten Jahres hatten wir euch Tom by TomTom vorgestellt. Tom by TomTom versorgt euch mit Echtzeitdaten und warnt vor relevanten Ereignissen wie Geschwindigkeitskontrollen, Staus oder Baustellen. Mit Fahrtbeginn aktiviert sich das kleine Gerät automatisch. Ihr müsst dieses somit nicht manuell einschalten und vergesset die Aktivierung nicht.

In den letzten Monaten wurde Tom by TomTom weiterentwickelt. Wir nehmen das bevorstehende Pfingst-Wochenende zum Anlass, um nochmal auf den kleinen Helfer im Straßenverkehr aufmerksam zu machen. Zunächst einmal blicken wir auf den Freitag vor Pfingsten. Dieser Tag war 2025 in vielen Bundesländern staulastiger als ein normaler Freitag. TomTom-Verkehrsdaten für das Jahr 2025 zeigen, dass der Freitag vor Pfingsten in vielen Bundesländern spürbar über dem normalen Freitagsniveau lag. Besonders auffällig war der zusätzliche Staudruck unter anderem in:

Hamburg

Niedersachsen

Schleswig-Holstein

Baden-Württemberg

Sachsen-Anhalt

Besonders deutlich stach Hamburg hervor: Dort lag der durchschnittliche Congestion Level am Freitag vor Pfingsten 2025 bei rund 200 Prozent des üblichen Freitagsniveaus.

Da setzt Tom by TomTom an. Tom by TomTom ist ein bildschirmfreier Fahrbegleiter, der Fahrer:innen während der Fahrt mit relevanten Hinweisen unterstützt, ohne zusätzliche Display-Interaktion in den Mittelpunkt zu stellen.

Kurzprofil

bildschirmfreier Fahrbegleiter

liefert relevante Hinweise während der Fahrt

automatischer Start

gedacht für vertraute Strecken, Pendelverkehr und längere Fahrten

die TomTom App läuft ergänzend im Hintergrund

auf längeren oder unbekannteren Fahrten kann die App zusätzliche Verkehrs- und Routinginformationen liefern

Die letzten Updates sorgen dafür, dass das Nutzererlebnis nach dem Launch sichtbar zu verbessert wurde. Im Zentrum standen dabei in erster Linie Stabilität, Zuverlässigkeit und Nutzerführung. Ergänzend wurde mit RouteBar für Android auch die TomTom App um eine stark nachgefragte Funktion erweitert. Seit dem Launch hat TomTom nach eigenen Angaben umfangreiches Nutzerfeedback zu Tom by TomTom ausgewertet. Auf dieser Basis wurden mehrere Verbesserungen an Firmware und Nutzerführung umgesetzt. Ein besonderer Fokus lag auf der Behebung von Verbindungsproblemen. Ebenfalls adressiert wurden Fälle, in denen Warnhinweise nicht zuverlässig ausgegeben wurden. Diese Punkte sind nach Angaben von TomTom inzwischen weitgehend gelöst. Darüber hinaus wurde die Lautstärke des Tonsignals angepasst. Zudem wurde die Dauer der Alert-Animation verlängert.