WhatsApp hat ein Update veröffentlich, welches neue Funktion zum Teilen von Chat-Anhängen mit sich bringt. Konkret wurde das Menü überarbeitet, welches erscheint, wenn ihr innerhalb eines Chats auf das (+) klickt.

WhatsApp: neue Funktion zum Teilen von Chat-Anhängen

In den letzten Jahren hat WhatsApp seinen Messenger mit vielen kleineren und größeren Updates weiterentwickelt. Nun steht die nächste Neuerung an, die nach und nach an Nutzer ausgerollt wird. Es dreht sich um das Teilen-Menü, welches erscheint, wenn ihr innerhalb eines Chats auf das (+) klickt.

Wie ihr auf dem eingebundenen Foto sehen könnt, gibt es eine neue Möglichkeit zum Teilen von Chat-Anhängen. Sobald ihr auf das (+) klickt, könnt ihr Fotos, Kamera, Standort, Kontakt, Dokument, Abstimmung, Ereignis und KI-Bilder teilen.

Unterhalb dieser acht Optionen seht ihr eine Vorschau eurer zuletzt aufgenommen Fotos und Videos. Diese sind in einem 4er Raster angeordnet, so dass immer vier Medien nebeneinander dargestellt werden. Durch Tippen auf eine Miniaturansicht können Nutzer das Element direkt senden oder im Zeicheneditor öffnen. Scrollt man weiter durch die Fotos, so öffnet sich die vollständige Mediengalerie. Dort habt ihr auch Zugriff auf alle eure Alben.

Noch scheint die Funktion nicht für alle Nutzer zur Verfügung zu stehen. Allerdings dürfte es nicht mehr lange dauern, bis WhatsApp die Neuerung für alle Nutzer aktiviert.