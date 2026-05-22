Der Anker Day 2026 in New York bringt allerhand neue Produkte hervor. Zudem hat das Unternehmen die Verfügbarkeit bereits angekündigter Geräte bestätigte (Eufy C15 Rasenmähroboter). Nachdem wir euch im Laufe des Tages bereits auf die soundcore Liberty 5 Pro und Liberty 5 Pro Max hingewiesen haben, geht es nun mit den nächsten Produktneuheiten weiter.

Anker Prime Wireless Charging Station

Ankers Ladesortiment wird größer. So hat das Unternehmen soeben die neue Anker Prime Wireless Charging Station angeküdsnigt. Dabei handelt es sich um eine kompakte 3-in-1-Ladelösung für den Schreibtisch und Abenteuer unterwegs.

Die faltbare Station lädt Smartphones nach Qi 2.2-Standard mit bis zu 25 Watt drahtlos und versorgt gleichzeitig Apple Watch sowie kabellose Kopfhörer. Die integrierte AirCool-Technologie mit leiser Lüfterkühlung (bis zu 19 dB) unterstützt dabei, die Gerätetemperatur beim Laden unter standardisierten Testbedingungen unter 37 °C zu halten.

Der Preis? Normalerweise 139,99 Euro. Auf Amazon ist die Ladestation derzeit rabattiert.

eufy Saug- und Wischroboter HydroJet S2

Weiter geht es mit dem eufy Saug- und Wischroboter HydroJet S2. Dieser wurde für ultimative Tiefenreinigung entwickelt und kombiniert 30.000 Pascal Saugleistung, das weiterentwickelte HydroJet™ Bodenreinigungssystem 2.0, eine selbstreinigende Wischrolle mit 32 Wasserdüsen sowie einer 12-in-1 UniClean Station für alle, die wenig Zeitaufwand bei der Wartung investieren wollen.

Der eufy S2 ist ab sofort für 1.499 Euro auf der eufy Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich.

eufy Saug‑ & Wischroboter HydroJet S2, 30kPa AeroTurbo™ 2.0‑Saugkraft, HydroJet™-System... 30.000Pa AeroTurbo 2.0 Saugleistung Multi-Zyklon-Technologie hält den Filter 365 Tage sauber. Mit...

Intelligente Teppicherkennung Der S2 passt sich automatisch verschiedenen Teppicharten an, hebt sein...

eufy Video Doorbell S4

Ein weiteres Highlight ist die eufy Video Doorbell S4. Dabei handelt es sich um eine 3-in-1-Lösung aus Videotürklingel, Kamera und smarter BesucherInnenansicht. Sie kombiniert ein Dual-Kamera-System mit 9-Megapixel-Linse, 3K-Auflösung, 180-Grad-Sichtfeld und lokaler Speicherung ohne monatliche Zusatzkosten.

Ab dem Frühjahr wird die eufy Video Doorbell S4 zum Preis von 279 Euro erhältlich sein.

eufy C15 Rasenmähroboter

Der eufy C15 Rasenmähroboter wurde bereits vor ein paar Wochen vorgestellt, ab sofort ist dieser auch erhältlich. Er ist schnell und unkompliziert eingerichtet und kommt ohne Begrenzungsdraht, RTK-Antenne oder aufwendige manuelle Kartierung daher. Der C15 nutzt die vom beliebten eufy E15 und E18 bekannte TrueVision Technologie für eine einfache Auto-Kartierung mit einem Klick, einer zuverlässigen und für Tiere sowie Pflanzen sicheren Navigation und ist für Rasenflächen bis zu 500 Quadratmeter ausgelegt.

Im Rahmen eines aktuellen Startangebots erhaltet ihr den eufy C15 Rasenmähroboter für 899 Euro inkl. Garage (hier bei Amazon). Normalerweise kostet er 899 Euro ohne Garage.