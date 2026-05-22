Anker nutzt den diesjährigen Anker Day 2026 in News York, um allerhand Produkneuheiten anzukündigen. Highlights sind in unseren Augen die Soundcore Liberty 5 Pro Max sowie die Eufy Video Doorbell S4. Darüberhinaus hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass der bereits angekündigte Mähroboter Eufy C15 ab sofort erhältlich ist. Blicken wir konkreter auf die neuen Kopfhörer,

Neue Soundcore-Kopfhörer

Anker hat soeben soundcore Liberty 5 Pro und Liberty 5 Pro Max angekündigt. Beide Modelle setzen auf den kürzlich angekündigten Anker Thus KI-Chip und 9,2-Millimeter-Audiotreiber. Der neue KI-Chip wurde für lokale KI-Berechnungen direkt im Gerät entwickelt und liefert eine bis zu 150-mal höhere KI-Rechenleistung bei der Verarbeitung von KI-Funktionen wie Noise Cancelling, Anrufen und Soundqualität als die vorherige soundcore Flaggschiff-Generation.

soundcore Liberty 5 Pro

Blicken wir zunächst etwas detaillierter auf den soundcore Liberty 5 Pro. Der Hersteller setzt auf Adaptive ANC 4.0. Damit passt sich die Geräuschunterdrückung automatisch an die Umgebung. Besonders spannend ist in diesem Zusammen das Ladecase. Dieses verfügt auf der Vorderseite über einen Touchscreen. Über diesen lässt sich die aktive Geräuschunterdrückung auf Wunsch individuell in fünf Stufen einstellen.

Pro Kopfhörerseite erfassen vier Mikrofone – insgesamt also acht Mikrofone – im Zusammenspiel mit dem Thus KI-Chip störende Geräusche in der Umgebung. Daraus resultieren 384.000 Berechnungen pro Sekunde, um den optimalen Antischall zu erzeugen. Im Zusammenspiel mit einem neuronalen KI-Modell und zehn integrierten Sensoren erkennt die KI die Stimme der Nutzers besonders präzise und trennt sich von störenden Hintergrundgeräuschen.

Dank HearID könnt ihr zudem individuelle Klangprofile erstellen und diese automatisch auf die Musikwiedergabe anwenden. Für die Steuerung ohne Griff zum Smartphone reagieren die Kopfhörer neben dem Touchscreen auch auf 20 integrierte Sprachbefehle – nahezu verzögerungsfrei in weniger als einer Sekunde.

soundcore Liberty 5 Pro Max

Die soundcore Liberty 5 Pro Max bauen auf den soundcore Liberty 5 Pro auf. Diese sind noch stärker auf euren individuellen Alltag ausgerichtet und verfügen über ein 1,78 Zoll AMOLED-Display im Ladecase. So lassen sich zentrale Funktionen wie das ANC, das nahtlose Pairing zwischen bis zu drei Geräten oder der individuelle Bildschirmhintergrund direkt einstellen.

Highlight: as Einverständnis der GesprächsteilnehmerInnen vorausgesetzt, reicht ein doppeltes Tippen auf das Ladecase zum Starten einer Audioaufnahme. Über die Soundcore-App lassen sich die lokal verarbeiteten Transkripte und Zusammenfassungen dann inklusive Sprechererkennung ohne Webzugang ansehen. Dabei kann das Case bis zu 12 Stunden Audiomaterial aufzeichnen. So könnt ihr Meetings und Gespräche unkompliziert dokumentieren.

Preis & Verfügbarkeit

Die Soundcore Liberty 5 Pro sind ab sofort auf der soundcore Webseite, bei Amazon und im Handel für 179,99 Euro in Mitternacht, Titanblau, Titanrosa und Wolkenweiß erhältlich.

Die Soundcore Liberty 5 Pro Max gibt es ab sofort auf der soundcore Webseite, bei Amazon und im Handel für 249,99 Euro – in den Farben Mitternacht und Champagne.