Mögt ihr gute Essen? Dann seid ihr bei der Apple Original-Serie „Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ (im Englischen hört die Serie auf den Namen „Knife Edge: Chasing Michelin Stars“ genau richtig. Nun hat Apple TV die zweite Staffel der Koch-Serie angekündigt.

Apple TV kündigt 2. Staffel zu „Auf Messers Schneide“ an

Ende letzten Jahres startete „Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ auf Apple TV. Das Staffelfinale wurde längst ausgestrahlt und sollte euch die Serie überzeugt haben, so haben wir gute Nachrichten für euch. Apple hat die zweite Staffel in Auftrag gegeben.

Konkret wurde die achtteilige zweite Staffel der gefeierten, BAFTA-nominierten Dokuserie „Knife Edge: Chasing Michelin Stars“ angekündigt. Die Serie stammt von dem weltberühmten Koch, Gastronomen, Autor und Produzenten Gordon Ramsay („Next Level Chef“, „Ramsay’s Kitchen Nightmares“) und Studio Ramsay Global und wird von Jesse Burgess (Topjaw) moderiert.

„Auf Messers Schneide“ gewährt auch in der zweiten Staffel exklusive Einblicke in die Welt der internationalen Spitzengastronomie während der gesamten Michelin-Saison und begleitet Spitzenköche in einigen der einzigartigsten und renommiertesten Restaurants der Welt, um zu erfahren, ob sie den begehrten Michelin-Stern gewinnen, verteidigen oder verlieren.

Der Michelin-Stern ist die prestigeträchtigste und begehrteste Auszeichnung der Welt und würdigt feinste Zutaten, die nach höchsten Standards zubereitet werden. Ob beim Versuch, den ersten Stern zu erringen, oder beim Streben nach einem zweiten oder gar dem begehrten dritten Stern – jeder Koch steht vor einer ganz persönlichen Herausforderung.

Weitere Details zur Fortsetzung der Koch-Serie, insbesondere wann diese starten wird, hat Apple noch nicht bekannt gegeben.