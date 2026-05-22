Bei den letzten Apple Quartalszahlen zeigte sich mehr als deutlich, dass sich das iPhone weltweit sehr gut verkauft. Auch Lateinamerika trägt seinen Teil dazu bei. Eine aktuelle Analyse zeigt, dass die iPhone-Auslieferungen im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahr um rund 31 Prozent gestiegen sind. Besonders stark entwickelt sich dabei Mexiko, wo Apple laut aktuellen Analysen sogar ein Wachstum von rund 80 Prozent verzeichnen konnte.

iPhone-Verkäufe in Lateinamerika legen kräftig zu

Verschiedene Analysen haben in den letzten Monaten gezeigt, dass sich die iPhone 17 Familie besonders gut verkauft. Vor allem die neueren Modelle scheinen in mehreren Ländern Lateinamerikas deutlich besser anzukommen als ihre Vorgängermodelle. Gleichzeitig profitiert Apple offenbar davon, dass ältere iPhones inzwischen zu attraktiveren Preisen angeboten werden und dadurch mehr Nutzer ins Apple-Ökosystem wechseln.

Trotz des starken Wachstums bleibt Apple in Lateinamerika allerdings weiterhin hinter der Android-Konkurrenz zurück. Hersteller wie Samsung, Xiaomi oder Motorola dominieren den Markt nach wie vor klar. Apple holt jedoch auf – insbesondere im Premium-Segment, das sich zuletzt deutlich stabiler entwickelt hat als günstigere Smartphone-Kategorien.

Gerade dieser Bereich spielt Apple in die Karten. Während viele Hersteller im Einstiegssegment mit sinkenden Margen kämpfen, bleibt die Nachfrage nach hochwertigen Smartphones vergleichsweise robust. Analysten sehen Lateinamerika deshalb zunehmend als wichtigen Zukunftsmarkt für Apple.

Vor allem Mexiko entwickelt sich dabei offenbar zu einem zentralen Wachstumstreiber, so Omdia. Der deutliche Anstieg der iPhone-Verkäufe zeigt, dass Apple in der Region langsam, aber spürbar Marktanteile gewinnt – auch wenn der Abstand zur Konkurrenz insgesamt noch groß bleibt.

Blicken wir auf die konkreten Zahlen. Samsung konnte im Q12/2026 12,9 Millionen Smartphones verkaufen. Dies entspricht einem Marktanteil von 37 Prozent (+ 9 Prozent). Auf Platz 2 liegt Xiaomi mit 6 Millionen verkaufter Einheiten (127 Prozent Marktanteil, 4 Prozent Wachstum). Den dritten Platz belegt Motorola mit 4,9 Millionen verkaufter Smartphones (14 Prozent Marktanteil, 5 Prozent Rückgang).

Honor kann Platz 4 mit 3,4 Millionen verkaufter Geräte für sich verbuchen (10 Prozent Marktanteil, 30 Prozent Wachstum) und Apple gelebt Platz 5 mit 1,8 Millionen verkaufter iPhones (5 Prozent Marktanteil, 31 Prozent Wachstum).