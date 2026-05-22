Vor wenigen Tagen machte bereits die Meldung die Runde, dass der Deutschen Fußball-Bund mit DFB.TV einen offiziellen Sender an den Start beringen wird. Dieser steht ab sofort zur Verfügung, unter anderem auf Zattoo und DAZN.

Neuer Sender DFB.TV startet

Während wir auf den Start der FIA-WM 2026 noch ein paar wenigen Wochen warten müssen, steht am morgigen Samstag das DFB-Pokalfinale an. Im Vorfeld geht nun der neue Sender DFB.TV an den Start, der die Vielfalt des deutschen Fußballs bündelt und neu erlebbar macht.

Gut finden wir, dass der DFB.TV nicht nur die A-Nationalmannschaften in den Fokus rückt, sondern auch Amateure, die verschiedenen U-Klassen und mehr. Zum Programm gehören die Begleitung der A-Nationalmannschaften durch Trainingslager, bei Länderspielen und Turnieren. Zudem zeigt DFB.TV Liveübertragungen der Nationalteams der Juniorinnen und Junioren, der 2. Frauen‑Bundesliga, vom Finaltag der Amateure sowie Futsal, Beachsoccer und den DFB-ePokal. Abgerundet wird das Programm durch exklusive Dokumentationen, Berichte zum Schiedsrichterwesen, Sonderformate wie Pokalauslosungen und Zusammenfassungen des DFB-Pokals der Männer und Frauen, der 3. Liga, der Google Pixel Frauen-Bundesliga und den Nationalmannschaften.

Zum Sendestart gibt es zahlreiche Highlights auf DFB.TV