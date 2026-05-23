Knapp zwei Wochen ist es her, dass Apple die finale Version von iOS 26.5 veröffentlicht hat. Offenbar haben sich ein paar kleinere Fehler in das Update geschlichen, so dass das Unternehmen aus Cupertino derzeit ein Bugfix-Update auf iOS 26.5.1 vorbereitet.

iOS 26.5.1 in Arbeit

Aus Serverlogs der Kollegen von Macrumors geht hervor, dass Apple an iOS 26.5.1 arbeitet. Bereits in der Vergangenheit waren Serverlogs ein Indikator dafür, dass ein iOS-Update bevorsteht. Bei iOS 26.5.1 dürfte es sich um ein kleineres Update handelt, welches sich in erster Linie um Bugfixes kümmert und möglicherweise die ein oder andere Sicherheitslücke schließt. Bereits in der kommenden Woche könnte die finale Freigabe erfolgen.

Darüberhinaus zeigen sich bereits erste Spuren von iOS 26.6. Die erste Beta dürfte im Juni für Entwickler freigegeben werden. Auch hierbei rechnen wir eher mit einem kleineren Update mit punktuellen Anpassungen. Im letzten Jahr wurde iOS 18.6 beispielsweise am 16. Juni und somit frei Tage nach dem Ende der WWDC veröffentlicht.

Apple lädt Anfang Juni zu seiner jährlichen Entwicklerkonferenz und eröffnet diese am 08. Juni mit einer Keynote. Am selben Abend dürfte die Beta 1 zu iOS 27 veröffentlicht werden.